El grupo de personas trans que interpuso un amparo contra la Municipalidad de Paraná, luego de haber sido despedidas por la anterior gestión, denunciaron que siguen sin ser reincorporadas. En un comunicado pusieron en contexto que pese a todos los derechos conquistados, como la creación del Consejo Representativo de Diversidad Sexual en 2016, y la realización del relevamiento poblacional trans, el Estado incumplió con una sentencia judicial que agrava la situación de vulnerabilidad del colectivo. “El problema surgió cuando una política de Estado y acciones positivas y de reparación se mezclaron con el momento que el municipio pasa en su crisis económico-financiera, que se agravó con la contratación de cientos de personas sin la previsión presupuestaria correspondiente. Fue en la omisión de la renovación de nuestros contratos, como el mismo Estado municipal sugería que debía hacerse, que se revictimiza –no por primera vez– a una población históricamente marginada”, alertaron.

Respecto de la sentencia recordaron que el 6 de diciembre de 2019 el juez Pablo Barbirotto ordenó al gobierno municipal la reincorporación de seis personas trans “mediante el dictado del acto administrativo en el término de tres días hábiles y el pago de sueldo devengado del mes de noviembre: mas ni la gestión saliente ni la entrante lo hicieron”.

El municipio apeló la sentencia solicitando que se conceda el recurso con efecto suspensivo, lo que fue rechazado, debiendo la Municipalidad cumplir con la sentencia hasta el día 11 de diciembre. “Fue por ello que el 12 de diciembre de 2019 concurrimos a nuestros lugares habituales de trabajo y de manera cordial nos invitaron a retirarnos informándonos que la Municipalidad no dictó el acto administrativo y que no darían cumplimiento a la sentencia”, subrayaron.

Invisibles

En el descargo se propuso a la comunidad ponerse en el lugar de las personas trans y la histórica situación de vulneración que vienen padeciendo. “¿Cuántas personas trans vemos cuando subimos al cole? ¿Cuántas vemos cuando llevamos a nuestros hijos e hijas a las escuelas? ¿Cuántas docentes trans hay? ¿Cuántas vemos atendiendo tiendas en la peatonal?, o al revés, ¿donde vemos siempre a las personas trans?

Este fallo del juez Barbirotto, intenta poner a la Justicia a la altura de las circunstancias en las que alguna vez estuvo el municipio, definiendo que se restaure la misma situación que existía antes de la vulneración de nuestros derechos”, sostuvieron.

Del mismo modo la carta interpela a toda la sociedad y sus instituciones por el trato que se les brinda en el día a día. “Los medios, las universidades, la Justicia, el Ejecutivo y el Legislativo, así como la sociedad toda, debemos realizar un balance permanente sobre el trato que tenemos para con los grupos de personas que no se adecuan a supuestos estándares de normalidad que sostenemos día a día. Muchos, innumerables, son los grupos que luchan permanentemente por la inclusión y el respeto de sus derechos: las mujeres, las personas LGBTTTIQP+, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos originarios, y un largo etc. que no encuentran reparación a tanto daño causado”, advirtieron.

En el mismo sentido reiteraron que la sentencia judicial se debe cumplir, sin importar el nombre del gobernante de turno. “Recurrimos a ustedes nuevamente para visibilizar nuestra situación, ya que a pesar de que la Justicia intimó al municipio a dictar el trámite administrativo para nuestra reincorporación, aún ni la gestión Varisco ni la de Bahl dictaron el acto administrativo pertinente”, manifestaron.

Vanera, Iara, Fernanda, Paola, Gabriela y Matías dijeron estar decepcionadas por el incumplimiento estatal, y que solo hace “desvanecer” la expectativa de tener un país más igualitario. “Una vez más el Estado vulneró nuestros derechos, una vez más el Estado desconoció la extrema situación de marginalidad en la que vivimos, desconociendo el derecho constitucional a la propiedad sobre nuestro salario y la imperiosa necesidad que tenemos en disponerlo. Una vez más el Estado nos marginó negándonos el acceso al empleo (a nuestro primer empleo formal)”, cuestionaron.

“Si bien entendemos que era responsabilidad de la gestión anterior cumplir con la sentencia dictada antes de concluir su mandato, en razón de las políticas de diversidad que ellos mismos generaron, el Estado municipal es único y los funcionarios públicos están obligados a cumplir con las mandas judiciales y todos ellos hicieron juramento de cumplir su función sobre la Constitución, y un día después desconocen nuestros elementales derechos humanos”, agregaron.

“Asimismo, denunciamos que independientemente del proceso judicial, no se nos han pagado los adicionales del mes de octubre y el proporcional de aguinaldo del segundo semestre. El expediente se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, y esperamos que esté a la altura para la garantía de derechos. Celebramos que el poder judicial esté dando pasos firmes promoviendo y garantizando derechos de las personas trans, como el reciente fallo a favor de la identidad autopercibida de una infancia trans”, dijeron