Un empresario tiró la lancha y se le fue la camioneta al río

Ocurrió este lunes al mediodía, en inmediaciones del puente Méndez Casariego, donde Juan Contreras quería tirar su lancha al agua en una de las bajadas que se ubican en el lugar.

Por causas que se desconocen, en el momento en que la embarcación estaba ingresando al río Gualeguaychú, la camioneta Volkswagen Amarok que la remolcaba perdió terreno y fue arrastrada al agua, sin que se pudiera hacer nada para tratar de evitarlo.

Minutos más tarde, con la ayuda de personal de Prefectura, se pudo reflotar el rodado y sacarlo a tierra firme.

Los ocupantes de la camioneta pudieron salir de la misma sin consecuencias.

El empresario

En enero de este año Juan Contreras fue víctima de una salidera: "no fue una vendida; no viene por ese lado. Estaríamos muy mal si un empleado de un Banco de la ciudad nos vende, no lo quiero ni pensar. Esto fue una salidera bancaria bien organizada por extranjeros. Esta vez me tocó a mi, pero fue al azar".

Por otra parte, aseguró que nadie sabía que iba al banco a realizar una transacción por lo que descarta que se haya filtrado este dato y señaló que fue perseguido, aunque no lo notó en ese momento.

La pinchadura de la goma de su vehículo fue la clave para que se desencadenara este robo de película.

Fuente: El Día