Un diciembre de recuperación de ventas en Concordia

Las ventas por el fin de año llevaron un respiro para los comercios de Concordia. Así lo mencionaron desde diferentes entidades y en su mayoría estuvieron emparentados con la implementación de la tarjeta alimentaria, que erogó más de 30 millones de pesos en la ciudad.

El circulante en la calle vio beneficiados a muchos comerciantes, aunque hubo rubros en los cuales no vieron colmar sus expectativas. De todas maneras desde algunos sectores solicitaron que ayudas como la implementada por la Nación hicieron bien a una economía que este año tuvo más momentos de zozobra. Incluso, en sectores no tan relacionados con las compras de Navidad, como en las automotrices, hay concesionarias de Concordia que califican de positivas las ventas de diciembre, a comparación a meses anteriores.

Diego Lago, presidente del Centro de Industria y Comercio de Concordia, manifestó a UNO: “Hubo rubros que se vieron beneficiados, no fue para todos. Ya sea quienes venden alimentos, supermercados, autoservicios, distribuidores que he consultado me han dicho que superó las expectativas. Se vio una afluencia de ventas como no se dio en muchos años en rubros que tuvieron movimientos. La gente venía haciendo un pequeño ahorro para estas compras de Navidad, además tuvo esa ayuda de la tarjeta alimentar”.

El dirigente aclaró: “Para no herir susceptibilidades hubo algún sector que en este momento no se vio beneficiado, pero en general un sector muy amplio tuvo movimiento. El incremento fue palpable, le vino muy bien a un sector comercial de Concordia”. No obstante, Lago recalcó que “la actividad comercial, industrial y productiva necesita algún tipo de ayuda para aliviar el sufrimiento que se venía teniendo”. Además, hizo una valoración en cuanto a la implementación de la tarjeta alimentaria y consideró: “Esta medida estuvo excelente y obtuvo muy buenos resultados. Mucha gente compró comestibles con la tarjeta y usó el dinero para algún regalo austero”.

“Los comerciantes manifestaron que la gente le comentaba un optimismo extra, esperanza de que la cosa empiece a cambiar”, expresó respecto a un año negativo, “en las últimas fechas que deberían tener buenas fechas, nunca llegaron a las expectativas y esta vez sí se las superaron”.

Para Jorge Jubilla, presidente de la Cámara de Tiendas e integrante de la Asociación de Amigos de la Peatonal: “La gente se volcó a los comercios a comprar para las ventas de Navidad. El comercio vio colmada sus aspiraciones, fue un éxito. El dinero circulante ayudó mucho. Las expectativas que le habíamos puesto se cumplieron en su totalidad”. Para el comerciante diciembre cerró como el mes con los mejores índices en ventas en el año. “Se notó demasiado la reactivación. Esto está atado a que haya circulante en la calle. Si la gente tiene dinero, no es que van a ir a comprar dólares, directamente lo invierten en consumo”, precisó a UNO.

En cuanto a lo que pueda suceder de acá en adelante, dijo: “Hay una esperanza muy grande de que esto se vaya revirtiendo de a poco. Este año en 10 meses estuvimos bajo el agua, noviembre y diciembre prácticamente las cosas cambiaron”.

Por último, Jubilla remarcó: “Hacía muchos años que no teníamos un diciembre tan fructífero como este”.

Por su parte, desde el Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia (Casco) hicieron su valoración del programa de la Nación que se implementó primeramente en la Capital del citrus. Para la presidenta de la entidad, Laura Kobrinsky: “La medida no se sintió en que los comerciantes de la Casco esperábamos. Esto tiene que ver con el solo hecho de respetar las normas, ya sea la prohibición de ventas de artículos de limpieza y perfumerías o pañales, hizo que mucha gente no entre a comprar. Fue un tema recurrente, que lo hablamos con los socios de Casco, lo cual nos hace pensar que hubo un grupo de comerciantes que sí lo recibían”.

No obstante, la empresaria manifestó: “La medida implementada por el gobierno nacional fue importante para la ciudad, es un monto de dinero que impacta en el circulante. Tuvimos un impacto fuerte en las ventas”.