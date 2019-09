Un centenar de organizaciones de la provincia participaron del II Encuentro de Acción Colectiva

El Ministerio de Desarrollo Social llevó a cabo la jornada de trabajo denominada Acción Colectiva, un encuentro con organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el trabajo solidario, cooperativo y comunitario en la provincia, según se indicó.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, quien estuvo acompañada por el secretario de Gestión, Leonardo Centurión; el secretario de Economía Social, Luis Precerutti; el secretario de Deportes, José Gómez; y el subsecretario de Políticas Sociales, Julián Froidevaux, entre otros funcionarios.

“Es un enorme gusto compartir este espacio y este momento, pero sobre todo haber compartido estos años de recorrido, de construcción, de vínculos y reconocimiento del otro, que nos permitieron articular, soñar y concretar sueños juntos en tiempos muy difíciles”, indicó Stratta.

Y agregó: “Quiero destacar la mirada, la impronta, y la decisión que tuvo el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, que priorizó el desarrollo social y humano en el diseño de las políticas públicas. Priorizó estar cerca de la gente y atender a los entrerrianos y entrerrianas que más nos necesitaban, construyendo y consolidando un Estado presente, activo y promotor, que fuera capaz de escuchar a las organizaciones de la comunidad ”.

Luego apuntó: “Con esa mirada fuimos a escuchar cuáles eran sus proyectos, sus sueños, sus demandas, y a comprometer fondos públicos para su concreción. En este tiempo han sido más de 700 las organizaciones que hemos acompañado con financiamiento, de 103 localidades de la provincia y por cerca de 100 millones de pesos.

Finalmente, la ministra aseguró: “Acción Colectiva es ese modo de reconocerlos a ustedes, a las organizaciones de la comunidad, a quienes desde el anonimato abren caminos y son de alguna manera referencia para cada uno de otros. Con ustedes queremos seguir construyendo organización y comunidad, en pos de consolidar una Entre Ríos más inclusiva, mejor”.

Martín Ponce, referente de la Fundación Arbolar de la ciudad de Colón, comentó: “Este es un proyecto de cinco años trabajando en territorio. Nos constituimos como un grupo de padres con la intención de armar un espacio para poder acompañar las infancias, ese fue y sigue siendo el corazón de Arbolar, dentro de una experiencia pedagógica democrática y libertaria”.

Azul Mussi, secretaria de la cooperativa en formación La Pasionaria, indicó: “Nuestro lema es Nosotres también construimos, levantamos paredes, usamos herramientas y sabemos hacer un montón de cosas. No hay una palabra que nos defina, porque para ser albañil hay que ser varón. Así que estamos buscando la forma de definirnos y decirnos porque lo que no se nombra no existe”. Luego Azul aseguró: “Estamos intentando construir una lógica diferente de trabajo en donde cada persona que entre a obra pueda aprender, proponer, hablar en igualdad de condiciones”.

Algunos participantes

Además, participó del II Encuentro de Acción Colectiva, Miriam Concettoni, perteneciente a la radio Comunitaria Abriendo Puertas, del hospital Luis Ellerman, de Rosario del Tala. Explicó que en la emisora cuentan con una frecuencia propia y que pudieron adquirir el equipamiento para poner a funcionar la radio: “Gracias a los programas Poder Popular y Mejor es Hacer, en base a un trabajo articulado que con el Ministerio venimos sosteniendo en toda la gestión”, entre otros casos.