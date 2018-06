Un caniche fue salvajemente golpeado y piden ayuda para salvarlo

El maltrato animal y la crueldad humana parecen no tener límites. "Hasta una patada le pegaron tan fuerte que largaba sangre por el ano, me lo tiraron en casa con una cobija y una bolsa, y él se arrastró siguiendo a quien lo abandonó y quedó tirado en la canaleta, mojado, con barro podrido, un vecino me avisó al otro día, porque encontré la cobija en un cantero a la una de la mañana" relata Elba Cardoso, la proteccionista de Puerto Viejo a la que le abandonaron una fría madrugada a Rolo, un perro que se encuentra paralítico.