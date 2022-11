Un bioingeniero entrerriano busca traer innovación al país

Innovar para cuidar al ambiente y las personas

Actualmente, LUMI cuenta con seis modelos de luz ultravioleta que pueden instalarse en transporte de pasajeros, instituciones educativas, supermercados, hospitales, oficinas, casas particulares, gimnasios, entre otros espacios. No obstante, este año debieron innovarse ya que "por la vacuna, hubo una merma en la venta de equipos y la gente ya no tiene miedo a los virus y bacterias, pero siguen existiendo. El nicho va por otro lado, lo que hizo nuestra reconversión. Empezamos a ver que la aplicación de estos equipos en el rubro agronómico puede tener un potencial importante para reemplazar a los agrotóxicos, que es un problema importante para los productores".

Desde abril la empresa trabaja con ensayos que inició en abril, específicamente en la localidad santafesina de Coronda, con frutillas. "Pudimos demostrar que pueden haber cultivos 100% libres de pesticidas. Gracias a la luz ultravioleta probamos que se puedan lograr cultivos más sustentables, que no precisan tanta cantidad de agua que queda contaminada y va a los suelos, tampoco pesticidas que en algunos casos pueden ser cancerígenos". LUMI utiliza la radiación UV-C, un sistema científicamente comprobado para la desinfección de espacios y ahora, en los cultivos más delicados.

LUMI fue finalista del premio EUREKA!, un concurso que potencia el trabajo con empresas privadas para la solución de problemas desde la innovación. LUMI trabaja con una empresa tucumana, San Miguel, la principal exportadora de cítricos a nivel nacional. Además, fueron finalistas de Fundación Empretec, que buscaba a las mejores empresas que brindaran soluciones con sistemas sustentables. El objetivo de es reducir el consumo de 4.000 litros de agua en la empresa de Tucumán.

"Por otro lado, tenemos LUMI AGRO, con la cual fuimos seleccionados en un desafío de innovación en San Juan. Fuimos la única empresa que presentó un desafío relacionado con robótica". El premio consiste en proveer recursos humanos de CONICET, en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), para el desarrollo de la aplicación robótica de la luz ultravioleta en frutillas y vid. "Son las que más se benefician de este método y son las que más cantidad de pesticidas reciben. Con este nuevo método, podemos mejorar la calidad del consumo que tenemos los argentinos".

Para Romero Ayala, esta iniciativa puede generar un cambio importante en la producción agropecuaria, ya que la desinfección con luz UV-C "genera cultivos completamente orgánicos, más saludables" y no se descarta expandir las líneas de investigación para el desarrollo de desinfección en otros cultivos. Asimismo, el empresario aspira a incorporar un robot que funcione con inteligencia artificial, con la capacidad de predecir la cantidad de frutillas a producir. "Esto permite llevar una contabilidad de la producción, permite detectar el robo de frutos y se podrá prever la productividad de la empresa".

"El futuro es el presente"

Recientemente, Romero Ayala viajó a Silicon Valley en una misión exploratoria, convocado por el gobierno de la provincia. La localidad, ubicada en el estado de California, es sede de diversas compañías emergentes y globales de tecnologías. "Se le dice 'exploratorio' dado que íbamos por primera vez en una comitiva para relacionar empresarios, universidad y Gobiernos para conocer el ecosistema", explicó el bioingeniero a UNO.

"La misión consistió en diez personas de Santa Fe, diez de Córdoba y de Entre Ríos. En la delegación de nuestra provincia nos acompañó el secretario de Ciencia y Tecnología, Jorge Gerard, el ministro de Economía, Hugo Ballay, el rector de la UNER, Andrés Sabella y el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad, Gabriel Gentiletti", detalló. El empresario describió que, además de establecer relaciones con diferentes empresas, resultó fundamental establecer un vínculo entre las personas que viajaron con la comitiva.

La agenda consistió en una semana de actividades, con visitas a diferentes empresas. "Entre ellas, fuimos a TESLA, que realiza autos eléctricos y recientemente generó vehículos autónomos", detalló. En la visita, donde no permitían tomar fotografías o videos, Romero fue testigo del ensamblaje de vehículos realizado exclusivamente por robots que funcionan con inteligencia artificial. "La empresa piensa que el auto eléctrico puede ser lindo, deportivo, con velocidad importante, lo que los coloca en un alto nivel. En la zona donde estuvimos, vimos muchísimos vehículos de esta marca circulando por California".

Santiago Romero Ayala opinó que, a nivel personal, esta experiencia sirvió para abrir su mente, en especial todo lo que respecta a la Inteligencia Artificial (IA). "Cuando visitamos NVIDIA -conocida por sus placas de video- realmente están un paso adelante en el futuro. Fue impresionante: venden chips a TESLA, desarrollan arte con IA incluso. Te lleva a pensar cómo se volcará esto en la sociedad y cómo podremos darnos cuenta qué es genuino y qué no, será increíble en los próximos años. Me llevó a pensar que nuestra región puede aprovechar estas tecnologías y generar herramientas para dar con soluciones disruptivas. Me sorprendió que ellos no piensan que eso es el futuro, te dicen que es el presente".

El encuentro sirvió a Romero Ayala para compartir con emprendedores de todo el mundo, que se reúnen en esta localidad para llevar sus proyectos y buscar inversores que buscan una escala global. Además, el empresario tuvo la oportunidad de conversar con miembros del gobierno provincial para detallar las problemáticas del sector emprendedor. "Vimos lo que podíamos hacer y los casos de éxitos donde se entrelazan la Universidad, el Estado y la parte privada, que logran cambios acelerados en la región".

Durante el intercambio con distintos emprendedores, el CEO de LUMI explicó el funcionamiento de las inversiones: "Estas personas que invierten su dinero quieren que las empresas estén cerca de ellos para comunicar los avances de las star-ups. Los 'inversores inteligentes' no ponen sólo el dinero, sino que buscan conocimiento. Además están acostumbrados a manejar múltiples empresas, te guían y asesoran en todo el proceso", detalló.

"El buen momento para emprender es ahora"

A la hora de emprender, para Santiago es fundamental dar el primer paso sin esperar a un buen momento. "Si encuentran un problema que les mueve el corazón a hacer cosas, no hay momento bueno ni malo, porque si hubiera esperado, no me habría pasado nada".

"Hay un montón de instituciones, emprendedores y mentores que están dispuestos a ayudar porque creen en todo esto. Es en las crisis cuando las innovaciones mejor suceden. Cuando estamos tranquilos y en la zona de confort, dejamos de ser creativos y salimos la productividad", cerró el bioingeniero.