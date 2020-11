Un año especial para recordar a los fallecidos

Este año, la pandemia de coronavirus trastocó las formas de despedir a los muertos y muchas personas no pudieron hacerlo. En principio no se permitieron los velorios y solo pequeños grupos podían ingresar al cementerio para los sepelios. Sin embargo, poco a poco, y respetando protocolos se fue habilitando el acompañamiento de un grupo de deudos para compartir el dolor, el duelo y no deshumanizar la despedida de un ser querido fallecido y poder acompañar dignamente a las familias.