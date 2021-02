Turismo Federación.jpg

Asimismo, manifestó: “Históricamente es uno de los mejores fines de semana largos que tenemos durante todo el año y esta vez no va a ser la excepción. Va a ser un gran fin de semana y por eso siempre en esta fecha le pedimos a los turistas que decidan visitar nuestra provincia que para mayor tranquilidad vengan con reservas hechas. Así no se encuentran con un sistema colapsado o sin conseguir servicio de hotelería; no nos olvidemos de que hay hoteles que han cerrado sus puertas en forma definitiva y hoy otros que lo han hecho de manera transitoria, y con esto se ve un poco la merma de la oferta turística que tenemos en Entre Ríos. Por eso recomendamos ya venir con un lugar reservado”.