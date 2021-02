Turismo: los hoteles fueron los alojamientos menos elegidos

Tras anunciarse la apertura de la temporada estival, que finalmente inició el 4 de diciembre, a la mayoría de los prestadores de servicios les volvió el alma al cuerpo: si bien admitieron que no podrían recuperar el tiempo perdido, podían asirse a un salvavidas para sus hoteles, bares, restaurantes, complejos de cabañas y demás, sumidos en la agonía de no saber cómo seguir para no fundirse.