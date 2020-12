Turismo: importante afluencia de turistas a Entre Ríos

Estos datos fueron aportados por la secretaria de Innovación Pública de la Nación, Micaela Sánchez Malcolm, en base a los permisos tramitados hasta el viernes en la Web Verano, en la que recibieron unas 162.000 solicitudes para viajar. Como se efectúan por grupo familiar, se estima que estos pedidos del “Certificado Verano” para poder trasladarse por el país alcanzan a unas 328.000 personas.

termas de gualeguaychu.jpg

Sobre el importante flujo de visitantes que registran desde el viernes, Carlos Müller, secretario de Turismo de Federación, aseguró a UNO: “La verdad es que estamos sorprendidos con la buena afluencia de gente que hay”.

Con entusiasmo, comentó que el sábado se vendieron 565 entradas al Parque Termal, y ayer esperaban superar ese número, estimando sobrepasar ampliamente las 1.000 entradas como mínimo en ambas jornadas, días a los que luego sumarán los tickets de ingresos de hoy y mañana.

Según mencionó el funcionario, los turistas que llegaron a la ciudad provienen principalmente del norte de la provincia de Buenos Aires, y también algunos de la zona de Paraná y Santa Fe.

LEE MÁS: A Entre Ríos llegaron unos 50.000 vehículos con turistas

Sobre las expectativas para el resto del mes, Müller evaluó: “Históricamente diciembre suele ser un mes tranquilo para la actividad turística, porque muchos prestadores de servicios no trabajan le dan vacaciones al personal para prepararse para enero y febrero. Pero me da la sensación de que este año la temporada de verano va a empezar ahora en diciembre, después de varios meses en que la gente no pudo salir. Creo que el que puede viajar este mes lo va a hacer. Así que ya nos preparamos para recibir a los visitantes de otros lugares, con las termas, el lago y los demás atractivos de Federación a lo largo de este mes, sobre todo en las Fiestas, y por supuesto en enero y febrero”.

José Luis Alfaro, presidente del Consejo Mixto de Gualeguaychú, también destacó que en la localidad del sur entrerriano, que tiene la ventaja de estar relativamente cerca de Buenos Aires, recibieron “muchísima gente”. Sobre este punto, señaló: “Estamos muy contentos porque hay muy buena afluencia de turistas, pero lo más importante es que lo estamos haciendo con un sistema de monitoreo y seguimiento de cada turista que ingresa a la ciudad. Estamos trabajando y aceptando a cada uno los visitantes que eligen nuestro destino y lo ingresamos en una aplicación de mensajerías y les estamos enviando durante el día mensajes de texto con sugerencias sobre nuestras ofertas turísticas y además con recomendaciones sobre los cuidados durante esta pandemia del Covid-19”.

federación

De acuerdo al relevamiento que están realizando hasta ahora, indicó que la mayoría de los viajeros que llegaron para pasar unos días en la ciudad proviene de Capital Federal y Gran Buenos Aires, muchos de los cuales tomaron la decisión de viajar a último momento, e incluso algunos llegaron ayer, atentos al buen tiempo. “Muchos aprovecharon que Gualeguaychú es cerca y varios se quedarán hasta el miércoles o jueves, o más días”, indicó Alfaro.

Por otra parte, destacó: “Ya tenemos registrados además a numerosos turistas que vendrán a vacacionar en los próximos días de diciembre y para las Fiestas”. Y concluyó: “Es muy bueno el sistema de seguimiento que organizamos. Somos el único municipio de la provincia que implementó un sistema de este tipo y estamos validando turista por turista”.

Cabe remarcar que otras localidades de la provincia recibieron también una gran afluencia de gente dispuesta a pasar el día o a quedarse a pernoctar. Lugares con atractivos balnearios como Santa Ana, Valle María, Colón, entre otros, sobresalieron en este sentido.

06 f1 Prensa Valle Maríaxx.jpg Postal. Valle María es una de las más elegidas por los paranaenses cada fin de semana y trabajan cada mañana para dejar a punto el balneario. Gentileza. Prensa Valle María

Trámite para circular

Los turistas que circulen por el país hasta el 4 de abril deberán obtener un certificado de vacaciones en la Web Verano www.argentina.gov.ar/verano, diseñado por Innovación Pública y el Ministerio de Turismo y Deportes, entre otras medidas dispuestas ante la pandemia por coronavirus. También se puede obtener desde la app Cuidar, actualizada a su última versión 3.5.10 y habilitar el modo verano y desde ahí se ingresa a la página argentina.gov.ar/verano.

Por un acuerdo entre los gobiernos nacional y las provincias, reglamentaron hasta hoy la implementación de este permiso Buenos Aires, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Santa Fe y San Juan. Los turistas tendrán que seleccionar el punto de origen y de destino, cargar sus datos y explicitar información sobre traslados y hospedajes, quedando la aprobación o rechazo de las solicitudes supeditadas a la decisión de cada municipio, que informarán los requisitos determinados.