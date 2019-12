Trayectoria, presente y futuro unidos por su arte, ciencia y muchos conocimientos

La Cultura estuvo muy bien representada en la foto de los Destacados 2019. Participaron el premio Escenario de Oro –que le correspondió a Eliana Digiovani–; el inmenso humorista Pablo Millán y el arquitecto y artista visual Guillermo Vezzosi por su reconocido y premiado trabajo sobre concientización acerca del calentamiento global. Los tres levantaron sus copas para expresar sus deseos de fin de año y alentar un 2020 de nuevas oportunidades.

“Cuando brinde voy a pedir que los argentinos por primera vez nos unamos para tener un país mejor. Dejar de ser de River o de Boca, de blanco o de negro, de cual o tal partido, me parece que esto es lo que eligió la mayoría y estemos o no de acuerdo tenemos que brindar por un país mejor, tengo toda la fe puesta en nuestro nuevo presidente, después veremos. Para mí el país lo saca adelante el pueblo, la gente, que tiene el premio al remo, para mí acá estamos entrerrianos destacados que para mí es doble el orgullo porque soy santafesino, y que me hayan adoptado es muy gratificante. Soy entrerriano naturalizado. Voy a brindar por eso, para que haya trabajo y por seguir sintiéndome orgulloso de lo que soy, soy una persona digna que cree haber hecho un camino interesante, que jamás imaginé y que hoy me toca festejar”, expresó Millán.

Embed

Mientras que Eliana Digiovani al levantar su copa aseguró que brindará: “Por la familia, paz, salud. Y para que nuestras autoridades sigan apoyando la cultura en Entre Ríos, que es muy importante”.

A su turno, Guillermo Vezzosi subrayó: “Brindo por seguir ayudando a tomar conciencia de lo que nos está pasando, día a día el agua nos está llegando al cuello, sin ir más lejos en relación a lo que pienso las plantas están desapareciendo, los animales desaparecen y nosotros estamos en riesgo, porque la Tierra va a seguir, está acá eternamente pero nosotros no. Ese es mi mensaje, que todos tengamos un poco más de conciencia, ser menos egoístas, autosuficientes y pensar más en lo global”.