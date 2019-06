Tras ser trasplantada, la vialense Yamila Ramírez recibió el alta

Yamila Ramírez fue sometida el pasado 26 de mayo a un trasplante bipulmonar y la intervención, llevada a cabo en la Fundación Favaloro, fue exitosa. Su evolución se dio según lo esperado y la mejor noticia se conoció este jueves: la joven madre recibió el alta médica.

No obstante, deberá permanecer unas semanas más en Capital Federal para controles y estudios, según contó su esposo Víctor Donda a Nueva Zona.

"Hace algún tiempo atrás una gran mujer Fattys Heinze me dijo que le encantaría verme con un cartel como el de ella a lo que mi pensar fue y si no me nace. No me nació expresarlo como a ella le hubiera gustado lo hice en una remera para siempre recordar que lo que está adentro de mi pecho pertenecía a una persona importante en mi vida los cual voy a cuidar y amar hasta el fin de mis tiempos. Gracias mi ángel donante", expresó Yamila en un escrito.

La joven estaba a la espera de su trasplante bipulmonar y se encontraba en emergencia nacional. Hasta el domingo 26 a la mañana, estaba internada en sala 2 de la Unidad de Terapia Intensiva en la Fundación Favaloro. Fue entonces que apareció un donante, lo cual permitió que reciba un soplo de vida para volver pronto a casa junto a su hijito y su esposo.

Y Yamila, en franco proceso de recuperación hizo público su agradecimiento en la primera foto de ella que se conoció tras la cirugía: "Gracias a mi ángel donante", reza la remera que lleva puesta en la imagen.