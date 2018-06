"Si la reducción del déficit fiscal se va a hacer recortando salarios o recortando jubilaciones, nosotros para nada estamos de acuerdo. No es ése el lugar donde hay que generar la reducción del déficit fiscal", consideró Bordet.







En relación a las metas para la reducción requerida por la Nación, informó que los gobernadores le solicitaron al Presidente Mauricio Macri ser partícipes de esa decisión y apuntó: "Algunas pautas ya le he dado, que (la reducción) no tiene que ser sobre sueldos ni jubilaciones".







El primer mandatario realizó declaraciones a la prensa luego del encuentro que mantuvo este viernes con su equipo de gobierno en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno. Allí se trabajó básicamente sobre el programa de obras públicas que se lleva adelante en la provincia y también otras cuestiones.







Luego de la reunión, el mandatario se explayó sobre esa cuestión y otras de la actualidad como la situación ocurrida en el penal de la ciudad de Victoria. Además, hizo un balance de la reciente misión comercial al sudeste asiático y efectuó valoraciones sobre el acuerdo que el gobierno nacional rubricó esta semana con el FMI.







"Lo dije desde un comienzo. El financiamiento externo nunca es bueno ni malo, el tema es las condiciones que existen para poder acceder a un financiamiento", aseveró el mandatario.







Precisó, que "si el financiamiento del FMI se presenta a una tasa razonable, de entre el cuatro o cinco por ciento, si se lo analiza desde el punto de vista financiero, es bueno. Ahora, si las metas que impone el Fondo implican que habrá restricciones presupuestarias y que habrá problemas de partidas, habrá que analizar cuáles son las consecuencias que tiene, no sólo para la provincia sino también para todos los sectores que son más vulnerables en la población".







"Entonces –continuó diciendo Bodet- tenemos que ver bien cuáles son las condiciones para determinar dónde va a estar afectada la reducción del déficit fiscal. Las pautas se cambian y del 2,7 van a pasar al 1,3, y en dos años estamos hablando de 8.300 millones de dólares; queremos ser partícipes".







En este sentido, dijo que "eso es lo que le pedimos al Presidente todos los gobernadores para ponernos de acuerdo de dónde se van a reducir estos 8.300 millones de dólares. Algunas pautas ya le he dado, que no tienen que ser sobre sueldos ni jubilaciones. Fundamentalmente nos interesa el impacto que puede tener en la provincia, pero también pensamos en el país en general que no impacte sobre los sectores más vulnerables".







Misión comercial







Por otro lado, al hacer un balance de la misión de la Región Centro al sudeste asiático, destacó que "es algo que hacía muchos años que no se daba que los gobernadores de las tres provincias que componemos la Región Centro hayamos podido participar. Esto es muy bueno porque desde lo institucional nos permite tener un bloque que pueda ampliar el horizonte exportable desde nuestras provincias, porque si lo hiciéramos en soledad cada una nos costaría mucho más".







Particularmente para Entre Ríos, dijo que la misión "ha tenido un resultado muy favorable, ya que las expectativas no sólo se vieron satisfechas, sino aumentadas en el caso de varias de las empresas y expositores que participaron".







"Esto nos obliga a seguir trabajando con el sector privado de manera conjunta para poder generar desarrollo económico genuino en la provincia e ingreso de divisas; y el sector de exportación en este sentido es el que más contribuye", subrayó finalmente.