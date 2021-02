El transportista indicó que trabajan para el Consejo General de Educación (CGE), pero que al dinero lo administra y controla el Instituto Becario: “Entonces llegamos a esta situación, que a las conversaciones las hacemos con el becario. Empezamos allá por julio, antes de las vacaciones, las ayudas fueron nulas porque de la Provincia de Entre Ríos no hemos recibido nada, salvo ahora que se hicieron algunos beneficios impositivos para este nuevo año, pero a las deudas que tenemos no las podemos afrontar”.

Respecto del balance que efectúa de 2020, el trabajador indicó en LT 15 Radio del Litoral: “Fue un año muy difícil al día de hoy, endeudados que no sabemos cómo saldremos de esta situación. Se ha tenido que entregar vehículos a financistas porque en el sector bancario no nos podemos presentar, si no tenemos garantía de nada, entonces hubo gente que tuvo que vender las unidades. Otros pudieron paliar por espacio de dos meses con el trabajo del arándano. Hemos llegado a una situación muy crítica, al tiempo que no sabemos cómo vamos a arrancar”.

Zorzi explicó que el sector presenta un atraso del 40% desde hace tres años. “Terminamos en marzo del año pasado con una rentabilidad de un 10%. Mínimamente necesitamos un aumento en relación a la inflación, por lo menos un 45%. Pero también se está hablando de un 50% más para este año. En la reunión nos dijeron que la inflación fue del 27%, ¿en qué país vive esta gente?”.

Durante el encuentro Zorzi reclamó por el subsidio del Estado Nacional al transporte escolar de todo el país por 600 millones de pesos. “Se lo consultamos a Bértoli –director ejecutivo del Instituto Becario– y no sabe dónde está”, dijo. Además, indicó que para poder prestar funciones nuevamente le solicitaron un libre de deuda. “Nos deberían solicitar cuál es la deuda y ayudarnos, no pudimos pagar un solo impuesto, si no tuvimos ingresos, cómo van a pedir un libre de deuda. Le solicitamos que prorroguen esos puntos que están pidiendo. Sabemos que hay puntos en los cuales tienen razón, porque es cierto que hay muchos transportistas que no cumplieron años anteriores con la documentación exigida. Puntualicemos quiénes son, pero aquellos que cumplimos tenemos que pagar justos por pecadores”, agregó.

Por último, Zorzi adelantó: “Próximamente habrá un nuevo encuentro con las autoridades provinciales para determinar de definir el precio por cada recorrido de cada escuela. El encuentro será después del feriado por carnaval. Le dijimos que es muy tarde, nosotros tenemos que saber antes para determinar si seguimos o no. Queremos saber cuánto vamos a ganar”.

