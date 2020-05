Transporte público: duras críticas a Bahl desde la oposición

El bloque de concejales del radicalismo de Paraná cuestionó la gestión del intendente Adán Bahl por no poder solucionar el problema registrado con el servicio de transporte público de pasajeros. "Sorprende ver la impericia, el desmanejo y sobre todo la falta de interés, de parte de este gobierno, en solucionar el problema del transporte público de pasajeros que ya lleva más de dos semanas paralizado", reclamaron los ediles.

Indicaron: "Estos mismos funcionarios que hoy se muestran incompetentes y/o superados por la crisis que afecta nada menos que a más de 120.000 paranaenses que a diario viajan en colectivo a sus lugares de ocupación, son los mismos que hasta hace apenas unos meses atrás en plena campaña para llegar al poder municipal sostenían que tenían la solución definitiva a esta crisis que ya por esos tiempos se había tornado complicada, en ese sentido responsabilizaban a la gestión anterior por no resolver el asunto. Hoy estando en el gobierno están demostrando no solo su incapacidad sino también aquellas mentiras proferidas en el intento de llegar al gobierno hoy lo están y sin embargo no tienen cara para sostener lo que afirmaban entonces".

"Mientras tanto el perjuicio ocasionado a los paranaenses por la falta de movilidad pública se agrava más aún en plena situación de desborde social y económico producto de las limitaciones impuestas por la cuarentena", se referenció.

concejales radicales.jpg

Los concejales de la oposición, resaltaron: "Entendemos no obstante, que esta crisis trasciende el voluntarismo y necesita para empezar a resolverse transparentar la situación de todos los actores involucrados. Esto es gobierno, empresarios y usuarios. El gobierno no puede desentenderse ni seguir dilatando la situación, pedimos que sean responsables y que de una vez por todas se hagan cargo".

"Ya lejos ha quedado la justificación de echar culpas a la gestión anterior. Llegaron al gobierno prometiendo y diciendo que iban a resolver los problemas de la ciudad porque los conocían bien a todos y cada uno. Los exhortamos a que demuestren su responsabilidad como tan livianamente lo manifestaran oportunamente y hagan cesar la aflicción que recae sobre los paranaenses imposibilitados de hacer uso del transporte público de pasajeros que el estado tiene la responsabilidad y obligación de garantizar", se alertó finalmente.