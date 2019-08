Transporte Público sin aval al crédito ni a la declaración de servicio esencial

Con los trabajadores en una carpa levantada frente al palacio municipal, y miles de usuarios sin transporte público desde hace 10 días, se consumió ayer un nuevo día sin avances en una desesperante situación que ya tomó ribetes de crisis social en la ciudad, por el impacto que tiene en los gastos de cada familia, y el daño ya visibilizado y que está ocasionando en el sistema educativo, entre otros.

El tema fue abordado y debatido ayer en el Concejo Deliberante de Paraná, aunque sin ningún tipo de avances que permitan zafar de una vez del callejón sin salida en que se encuentra el servicio de colectivos urbanos.

uta 2.jpg Foto: Mateo Oviedo

En el ámbito legislativo ayer no prosperó el pedido de autorización de toma de un crédito que pretendió canalizar el bloque de ediles de Cambiemos. Debido a que por formalidad, el Ejecutivo no puede ingresar in voce un proyecto fuera de temario, los concejales oficialistas efectuaron la solicitud para su tratamiento, pero no alcanzaron los votos: en el recinto había 12 concejales, ya que previamente se habían retirado los concejales María Marta Zuiani (Cambiemos) y Sebastián Bértoli (FPV), argumentando razones personales, y el abandono momentáneo del recinto del legislador Luis Díaz (UNA – Frente Renovador). Así, no acompañaron el ingreso del proyecto al temario los ediles Emanuel Gainza (Cambiemos); Cristina Sosa, Stefanía Cora, Sergio David Cáceres, Juan Enrique Ríos (FPV) y Silvina Fadel (Frente Renovador). A favor votaron los ediles Karina Llanes, Claudia Acevedo, Carlos González (Cambiemos); Elsa Salazar y Santiago Gaitán (Paraná de Pie).

uta.jpg Carpa y reclamo. Frente a la Municipalidad, UTA exigió el pago de la deuda. Foto: Mateo Oviedo

Ahora el tema recién podrá tener ingreso formal en la próxima sesión. Se trata de un endeudamiento por 90 millones de pesos, “para financiar los gastos emergentes vinculados a la normalización del transporte urbano de pasajeros” y “otras erogaciones que puedan surgir vinculadas a garantizar la prestación de los servicios municipales”. Para solucionar el conflicto entre los choferes de colectivos y las empresas Mariano Moreno y Ersa, hoy se demandan unos 12 millones de pesos.

Entre los motivos del pedido se esgrime la idea de acceder a un préstamo especial de las erogaciones para dar continuidad al servicio, “teniendo en cuenta que todos los esfuerzos de conciliación y acuerdos necesarios no dieron el resultado esperado”.

Tanto desde el bloque del FPV, como la edila Fadel, formularon fuertes críticas al proyecto de endeudamiento.

uta.jpg

La concejala Sosa advirtió que el crédito contemplado en favor de las empresas concesionarias, según la iniciativa en discusión, “era a un final incierto o a fondo perdido, ya que sería el municipio quien debería afrontar la amortización del mismo y el pago de los intereses por parte de la próxima gestión municipal, liberando a las empresas de toda obligación respecto del mismo”.

Se sumó la titular del bloque del FPV, Stefanía Cora, que recordó que en plena campaña electoral, entre los meses de abril y junio, el intendente Varisco procedió al nombramiento de “1.100 empleados, además de proceder a numerosas recategorizaciones de la planta de personal”, sin saber si en el Presupuesto figuran los recursos para afrontar los correspondientes pagos de sueldo.

David Cáceres acotó que el desfinanciamiento de las cuentas del municipio al día de hoy “está superando los 1.000 millones de pesos”.

Tampoco tuvo tratamiento, e incluso fue retirado del temario de la sesión un proyecto de ordenanza, autoría de legisladores de Cambiemos y Paraná de Pie, por el cual se pretendía declarar como “servicio esencial” al transporte urbano. El cuerpo, por mayoría de los legisladores presentes, fue quien decidió su retiro de la agenda de temas ingresados a tratamiento legislativo. El reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 aludió a “la equivocada calificación del servicio público de transporte de pasajeros como ‘esencial’, calidad que en el régimen jurídico impide el ejercicio pleno del derecho de huelga de los trabajadores que se desempeñan en ese servicio”. De esa manera reconoció el derecho de los choferes a efectuar un paro ante la demora en el pago de haberes por parte de Buses Paraná, la concesionaria del servicio.

Si bien ediles oficialistas narraron experiencias de declaración como “servicio esencial” (Córdoba es un caso), hubo un consenso generalizado de que no era el momento adecuado para su tratamiento.

En tanto, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante Josefina Etienot, antes de comenzar la sesión visitó la carpa de los trabajadores de UTA. Los invitó al recinto legislativo “para charlar con nosotros y los concejales en términos institucionales”, lo cual finalmente no se concretó.