“El objetivo es que el próximo intendente pueda acceder a la información de la situación del municipio, y prepararse para que los servicios públicos puedan prestarse sin ningún tipo de inconvenientes, desde el primer día”, afirmó el intendente Adán Bahl, sobre el proyecto de ordenanza que ingresó esta semana al Concejo Deliberante de Paraná, que legisla y determina procedimientos y pasos a realizar entre una administración saliente, y otra entrante.

La norma había sido una propuesta de campaña, gestada como consecuencia de la larga y conflictiva transición vivida en la capital provincial, entre los seis meses que transcurrieron desde la elección de las nuevas autoridades, y el recambio institucional.

Entre los puntos salientes, la iniciativa remarca la constitución de una Comisión de Transición de Gobierno, compuesta por 10 miembros (cinco del intendente en ejercicio, y similar número propuestos por el electo); establece limitaciones y autolimitaciones para que en el transcurso del último año no se produzcan nombramientos de personal o recategorizaciones; la coordinación para el acceso a la información del funcionamiento de las distintas reparticiones y situación global del municipio; y la redacción de un informe final.

“El proyecto tiene nuestra visión política, pero me encantaría que todos los partidos lo puedan trabajar, se lo profundice, salga por unanimidad y sea aceptado por todos”, reflexionó el jefe comunal, al tiempo que insistió que “sería muy sano para las gestiones municipales que esto salga por unanimidad y consenso. No hay nada de lo que hay allí, sobre lo que no se puede estar un poco de acuerdo. Esta ordenanza debería caer bien a todos los partidos”, dijo, e indicó que quedará a disponibilidad de los concejales, la posibilidad de abrir la discusión a otros partidos políticos que hoy no tienen representación en el ámbito municipal, par dar un mayor marco de consenso político.

concejo deliberante sesion.jpg Se apuesta a que el Concejo Municipal ordene las transiciones en Paraná.

“Esta ordenanza apunta a dejar de ser pequeños retratos en la historia, para que esto sea una película continuada donde cambian los gestores de la cosa pública, pero la cosa pública sigue funcionando”, apuntó. “Qué culpa tiene una ciudad, que un intendente vaya a la reelección, pierda y se tiene que ir, y soportar que la basura quede en la calle; que los funcionarios digan ‘bueno, ya nos vamos, que se las arregle el que venga’, porque mientras tanto, los servicios tienen que seguir funcionando. Nosotros teníamos miedo de no tener policloruro de aluminio para poder potabilizar el agua, por un tiempo mínimo, hasta que pudiéramos salir a comprarlo. Son temas delicados; cuando asumimos tuvimos que salir de manera urgente esos elementos. Las prestaciones de servicios no pueden estar expuestas a los vaivenes de los cambios”, señaló Bahl. Y recordó: “La situación con los residuos parece que sucedió hace 10 años, y solo pasaron seis meses; no puede haber un libre albedrío y depender durante seis meses de la voluntad del trabajador municipal, sin una organización que lo dirija”.

En el informe final que establece el proyecto de ordenanza, deberán constar, en torno al estado de la administración general del municipio, como contenidos mínimos la ejecución del cálculo de recursos; del presupuesto de gastos; la nómina de acreedores; planilla de evolución del pasivo; deuda consolidada; situación del Tesoro; el detalle de los fondos nacionales ingresados; la planilla analítica de cuentas especiales y fondos de terceros; el listado de juicios sumarios; y la nómina de personal de planta permanente, contratados de servicios y de obra; un informe sobre proyección financiera de recursos y gastos a corto plazo; y el inventario general de los bienes de dominio privado del municipio. Tras mencionar que Paraná será pionera en una legislación de calidad institucional, planteó que el proyecto salió del “conocimiento y de la perspectiva de nuestro equipo”, que durante la transición no pudo acceder a la información.

“En parte, estos requisitos están en una acordada del Tribunal de Cuentas, pero forma parte casi de buenos modales porque tampoco las gestiones entrantes y salientes han sido muy predispuestos a cumplirlos. En Paraná, al menos nosotros, vamos a tener la obligación de cumplirla”, se comprometió. “Se busca regular estos procesos de transición, y autorregularse el Poder Ejecutivo para que no caiga en la tentación de dar categorías, jerarquizaciones, incorporar personal, en un proceso electoral y jugando con la desesperación de la gente, porque son procesos de designaciones sin respaldo e ilegítimos, que pueden constituir un delito. Nosotros hicimos una denuncia penal y todas estas correcciones que hicimos están bajo esa mirada. No nos gusta hacerlo, pero tenemos que hacerlo”.

Sobre esas situaciones, que se vivieron durante el último proceso electoral, apuntó: ”El claro ejemplo fue lo que sucedió en 2019. Hasta diciembre de 2018 el municipio venía relativamente equilibrado, pero durante la campaña todo eso se tiró por la borda; se incrementaron de manera sideral los contratos, las recategorizaciones. La famosa dirección de Bajada de Lancha, que tenía una dirección, subdirección, departamento, sección. Estamos hablando de un lugar que incluso para quienes andan por el río, es difícil de ubicar o saber qué servicios presta. O la dirección de Escobería, cuando uno puede ir a Suministros y comprobar que las escobas se están comprando. Son fondos para decisiones que buscan pagar compromisos políticos de algunas personas, en detrimento de los 6.000 u 8.000 empleados municipales. No se puede seguir haciendo esto, poniendo en riesgo el futuro del municipio”.

Reestructuración de las deudas y plan de pagos

En cuanto al estado económico y financiero del municipio, se estimaba un pasivo de 1.500 millones de pesos, que dejó como saldo la gestión saliente. La actual administración inició un proceso de verificación y acreditación de acreencias con el municipio.

Al respecto, Bahl confirmó a UNO que en los próximos días se dará a conocer el número final del pasivo municipal, el plan de reestructuración y de pagos que propondrá el municipio de Paraná. “Estamos en la parte final, se llevó adelante todo el proceso de verificación. Se ha presentado muchísima gente. Hemos ido al Tribunal de Cuentas para cerciorarnos que se vea y analice el proceso que está regulado por una ordenanza, para que ellos puedan emitir alguna recomendación”, y adelantó que “entramos en proceso de definición del monto final. Vamos a hacer una conferencia, decir lo que los proveedores reclamaron, lo que se verificó. Y la propuesta de quitas de intereses será por grupos, porque no es lo mismo una persona que tuvo que invertir en un servicio al municipio como puede ser la provisión de un elemento importado, a otra que ha producido una deuda por otros conceptos, como mano de obra”.