Tramo final del año: cómo afrontar el estrés y el cansancio

Sobre estas cuestiones, Sebastián Sigal, licenciado en Psicología especialista en diferentes tratamientos, consultor y capacitador, señaló a UNO: “Es frecuente que a esta altura del año mucha gente se empiece a sentir fatigada, cansada, como necesitando un corte. Esto del corte es importante, y cada tanto hay que hacerlo para posibilitar una especie de recomienzo o para volver a lanzarse en algo”.

Sobre este punto, explicó: “El tema de la continuidad a lo largo de los meses haciendo lo mismo es lo que genera mucho desgaste a veces. Además diciembre suele ser un mes muy movilizante y entonces las vacaciones, o cuando viene enero, puede ser para muchos el punto de corte para luego volver a arrancar”.

Asimismo, aseguró: “Es ideal ir haciendo cortes y no llegar hasta las últimas consecuencias, pero es difícil porque muchas personas no tienen registro de su situación, de cómo están, de cómo se sienten. O si se dan cuenta, no tienen registro de los alcances que tienen esos sentimientos por ahí negativos, por ejemplo eso de estar un poco cansados o desgastados, y de lo que significa en su salud física, mental, y en su calidad de vida”.

También remarcó que “lo que hace falta es un cambio en lo que es la rutina a nivel general de cada persona”, y precisó: “Entre los meses de marzo y noviembre están las clases y se desarrolla cierto ritmo. Después diciembre es muy movilizante, y muchas veces enero y febrero son los meses en que se puede cortar para descansar y volver a comenzar”.

En ocasiones es tal el nivel de estrés que puede aparecer el bournout, o síndrome del quemado, que refiere a un agotamiento laboral extremo, que conlleva a un estado de extenuación física o emocional, y también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal. “Con el bournout se presentan un conjunto de signos y síntomas muy diversos que se dan en personas que suelen estar sometidas a altas tensiones laborales, que pueden ser muy difusos, como la elevación de la ansiedad, la aparición de cuestiones anímicas, de problemas para sociabilizar, también alguna dificultad física, demostrando cierto cansancio y desgaste. En casos extremos puede haber consecuencias más grandes con ideas más negativas, más peligrosas para la misma persona, que tiene ciertas características subjetivas por las que tiende a significar al entorno y al trabajo de una manera mucho más ansiógena, más fuerte. No cualquiera desarrolla un bournout, sino que es una consecuencia de lo que la persona trae y la carga laboral externa que recibe”.

Consejos

Para poder transitar esta última etapa del año, el especialista aconsejó: “Hay que tratar de ser conscientes de cuánta energía nos queda y tratar de administrarla. No exigirse para terminar con todo, porque a veces estamos agotados y creemos que podemos con todo y no es así. E intentar armar en este tiempo una estrategia diferente, porque no es que el 1° de enero va a cambiar todo; así que hay que ir regulando y constituir otros objetivos para que nos afecten menos algunas cuestiones de nuestra vida. Es algo que uno tiene que ir aprendiendo para hacer cosas diferentes e ir mejorando. Esto a veces es difícil y algunas personas lo hacen solas, pero otras requieren de alguna ayuda externa”.

Por su parte, Ingrid Wiliams, licenciada en Psicología y doctorada en Psicoterapia Sistémica, Relacional y Familiar, analizó que este último tramo del año, con la llegada del calor, puede tener diferente efectos sobre las personas y señaló: “Al cambiar el clima empezamos a sentirnos diferentes. Con la llegada ya de la primavera hay un cambio hormonal, el cerebro se predispone de otra manera porque sabe que ya estamos camino a terminar el año y llegan las vacaciones. En algunos crece la euforia por los gimnasios, por verse bien y demás”.

“Para quienes este último tramo les resulta difícil, les recomiendo cambiar de hábitos, ya sea de manera que uno lo quiera o autoimponiéndoselo, ya que al empezar a hacer cosas diferentes, comenzamos a pensar diferente: por ejemplo, a comer más sano, a dormir un poco más, a asistir a un gimnasio; a ir a un psicólogo si hay problemas no resueltos a nivel familiar, de pareja y demás. Hay que arrancar con la incorporación de hábitos más saludables y si no se tiene la motivación, hacerlo igual, que después llega. El moverse es lo que nos lleva a otro lugar, así sea forzado o de manera espontánea”, expresó a FM Litoral.

Asimismo, observó: “Después de todo este tiempo de pandemia, lo que estoy viendo es mucha gente exacerbada a nivel emotivo, familiar; hay muchos conflictos a flor de piel y hay que evitar irritarse de tal manera que después no podamos controlar situaciones”.

“Hay que bajar los decibeles y relajarnos un poco para tomarnos las cosas con más calma, tomarnos más tiempo para nosotros mismos y para estar con gente que realmente nos hace bien. Creo que es un buen momento para reflexionar sobre qué es lo que nos ha pasado a partir de la pandemia, y redefinirnos. Es un tiempo para empezar a buscar nuevas respuestas, porque el mundo cambió mucho en estos dos últimos años”, concluyó.