La baja en los precios de los medicamentos fue una de las primeras medidas impulsada por el gobierno nacional y, tras lograr un acuerdo con los laboratorios farmacéuticos, desde mediados de diciembre numerosos productos del rubro de venta masiva registraron una rebaja del 8%.

El descuento trajo alivio al bolsillo de los consumidores, sobre todo en los casos de enfermedades crónicas que no deben interrumpir el tratamiento y deben adquirir los remedios todos los meses, en un contexto en el que los medicamentos más dispensados en la Argentina tuvieron un incremento promedio de 111% en 2019, según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) –superando ampliamente la inflación, y más aún el porcentaje en que subieron los salarios y las jubilaciones– y de 444% en los últimos cuatro años, lo que produjo una fuerte caída en su consumo, aún en detrimento de la salud.

Gracias a esta medida, se retrotrajeron los valores al 6 de diciembre pasado y congelaron los precios hasta el 31 de enero, y aunque se está negociando una prórroga, un grupo de laboratorios nacionales la rechazaría. No obstante, según explicaron referentes de farmacias locales, todavía no hay nada definido.

En este marco, Emilio Irigoiti, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, señaló a UNO: “Se está hablado de prorrogar esta medida, pero todavía no hay anda nuevo, son todas versiones y nada más. Si lo van a estirar mas allá del 31 de enero no lo sabemos, que hay ganas de que así sea, pero a eso no lo definimos nosotros y está en manos de los laboratorios”.

“Es real que se nota en los precios el descuento del 8%, la medida funcionó como decían, ya que se está haciendo en medicamentos que más salida tienen y no en las cosas que tienen una demanda esporádica”, dijo, y en torno a cuáles son los de mayor demanda, explicó: “Hay cosas para la presión, ansiolíticos, antiinflamatorios, entre otros medicamentos que tienen ese 8%”.

Consultado sobre las subas de medicamentos en 2019 en Entre Ríos, Irigoiti señaló fue del “80% aproximadamente en promedio” y analizó: “Fue un porcentaje mayor al que aumentaron los salarios y eso ha perjudicado por ejemplo a la obra social provincial y a otras más”.

“Que los medicamentos aumentaran más que los sueldos ha provocado un problema en la gente y en las obras sociales. Se trata ahora de que no suban los medicamentos, pero cómo va a terminar esto no lo sabemos. Estamos preocupados y expectantes”, afirmó.

A la vez que evaluó: “En el mercado hay medicamentos que se están produciendo en el país y algunos que vienen de afuera. De todos modos, por lo general la drogas vienen del exterior, ya que acá no prácticamente no se producen y los componentes se importan, por eso ayuda que el dólar esté estable, porque influye siempre”.

Por su parte, Luciano Taleb, de farmacia Dabín, en Paraná refirió: “La rebaja del 8% está vigente y se nota en el precio de los medicamentos”. Sobre este punto, explicó: “En general el porcentaje es del 8% en los medicamentos éticos –los que se venden con troquel–. En los de venta al público, en que la gente lleva productos de venta libre, no se refleja tanto, pero sí en los medicamentos que tienen propiedades que van por obra social se advierte el descuento, que se efectúa sobre el precio de venta al público, y después sobre ese valor se hace el descuento de la obra social”.

A modo de ejemplo, comentó: “En el caso del Lotrial de 10 miligramos por 30 unidades –cuya droga es enalapril y actúa como antihipertensivo–, que es un producto de uso para una enfermedad crónica y lo llevan mucho, estaba a 369 pesos en noviembre y pasó a costar 339 pesos el 17 de diciembre, es decir, bajó 30 pesos: desde ahí se empezó a notar la diferencia”.

“No tengo estimación de cuánto es le porcentaje que subió el Lotrial el año pasado, pero uno puede ver que el mes de agosto y septiembre este mismo medicamento aumentó por 12 pesos; entre septiembre y octubre el incremento fue de 22 pesos; después en noviembre saltó a 369 pesos y en ese entonces también la suba superó los 20 pesos, hasta que en diciembre bajó 30 pesos”, dijo, y observó: “Hay otro medicamento que se usa tipo anestésico, que los vendíamos un poco más de 600 pesos y saltó a 1.000 pesos, y en octubre se fue a 1.169, que es una suba importante. Justo ahora no está en existencia ese producto”.

El farmacéutico recordó que el año pasado había “un política de aumentos continuos” y señaló: “Los laboratorios, si tenían varias ramas, iban aumentando primero una, después la otra, por semana o por mes. Por ejemplo, si el incremento era del 10%, la primera semana aumentaban los anticonceptivos, después la parte cardiológica, y así con las demás. Hasta ahora está como frenado que apliquen más subas”.

Por otro lado, explicó: “Nosotros ya recibimos con el 8% los precios de los proveedores, ya que está vigente el acuerdo entre la industria y el gobierno de bajar ese porcentaje. Y lo que uno compró por ejemplo en las droguerías en el período anterior y los tiene que vender a un precio menor, el laboratorio hace una nota de crédito directamente a la droguería, como para compensar esa pérdida que tiene la farmacia”.

Consultado sobre las subas de productos en el rubro perfumería, que habitualmente también forma parte de lo que se vende en las farmacias y en 2019 tuvieron fuertes aumentos, indicó: “En perfumería adoptamos una política, que es en base a una de las droguerías, que propone descuentos pero llevando dos artículos iguales: en algunos casos son dos artículos al precio de uno, en otros tienen un descuento que van entre el 30% y el 70% en la segunda unidad”.

“Está bueno, ya que impulsa mucho las ventas. A nosotros nos sirve para vender perfumería y a un costo menor, y también es un beneficio para los clientes”, concluyó.