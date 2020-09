Trabajadores de juegos de azar advierten que están perdiendo 30% en concepto de adicionales

Un grupo de trabajadores autoconvocados se volvió a movilizar ayer en Paraná para reclamar que se reabran las salas de juegos de azar, un sector que está paralizado desde el comienzo de la pandemia en el país. La medida de protesta se replicó en varios puntos de Entre Ríos donde funcionan casinos y bingos.

En la capital entrerriana la manifestación tuvo su epicentro frente a la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y a metros de la sala del Casino. Se trata de la continuidad de la acción desarrollada el viernes en el mismo espacio; en esta oportunidad se cortó el tránsito en una mano de calle 25 de Mayo. En esta oportunidad se renovó la demanda “del derecho a trabajar” con el cumplimiento de protocolos y medidas sanitarias.

“Queremos recuperar la fuente de trabajo porque la realidad de los trabajadores privados de juegos de azar está siendo muy dura”, resaltó Luciana Benettti, delegada de los trabajadores, en declaraciones a la 97.1 La Red Paraná.

UNO pudo saber que el mayor malestar de los empleados es por haber perdido ingresos por adicionales, un monto que varía de acuerdo a la función que se cumple. Benetti reseñó que, la semana pasada, presentaron una nota al gobernador Gustavo Bordet explicándole la situación del sector, en particular los montos de los salarios que están percibiendo y la realidad de no poder solventar alquileres, salud, alimentos. También entregaron un petitorio del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar. “Se nos recibió el petitorio y quedamos con la esperanza de que las autoridades se pusieran en contacto para entablar un diálogo para solucionar la situación pero no hemos tenido respuestas. Por eso decidimos autoconvocarnos todos los viernes”, explicó en contacto con el programa La Radio de UNO.

La vocera alertó acerca de las consecuencias directas que está teniendo este parate en las economías familiares de sus compañeros: “Nuestra economía está dilapidada; 30% del sueldo son adicionales. Cuando el trabajador acordó reducir sus salarios para cumplir con la consigna de quedarnos en casa, ese 75% se hace tomando el básico de nuestro sueldo, sin tener en cuenta los adicionales que los compañeros de sala percibían y que hacían al total de su salario”.

De la misma forma planteó que no alcanza con la ayuda del estado nacional. “Hay compañeros que con el ATP no pueden vivir porque están percibiendo únicamente ese monto. Los sueldo son cada vez menores o se pagan en cuotas. El aguinaldo se percibió en porcentajes y se están difiriendo los sueldos a fechas futuras”, sentenció.