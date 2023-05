Trabajadores harán medidas de fuerza en el Registro Civil

Hay malestar de trabajadores del organismo en Paraná por una serie de reclamos no atendidos. La semana que viene harán retenciones de servicio.

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) llevó adelante este lunes por la mañana una manifestación en la puerta del Registro Civil de Paraná. Los trabajadores reunidos en asamblea acordaron que la próxima semana comenzarán con retenciones de servicio los días martes y jueves de 11 a 13, ante una serie de reclamos que aún no han tenido una respuesta por parte de las autoridades del organismo.

“En este edificio hay baños que no funcionan y no hay un servicio de mantenimiento que los repare, además el archivo es un desastre”, declaró la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez.

asamblea registro civil.jpg

La dirigente enumeró también que “hay que solucionar los contratos de obra, hay atrasos en el pago de las guardias y no se están cubriendo las vacantes, así no pueden funcionar". Y agregó: "Tomamos conocimiento de que en este organismo hubo ingresos discrecionales, personal que entró sin haber prestado servicio a la administración pública y no conoce la dinámica del lugar. Es por ello que hay malestar entre los compañeros”.

“Desde UPCN les dimos propuestas, como por ejemplo realizar un concurso interno, incluso les enviamos documentación de los contratos de obra y de servicios para atender la situación de este grupo de trabajadores que está sumamente precarizado, y sin embargo no hemos recibido ni siquiera un llamado por parte de las autoridades. Parece mentira que después de tres notas elevadas tengamos como respuesta el silencio. Parece que nos toman el pelo, que no les importa el Registro Civil, como si este no fuese un servicio crítico”, subrayó.

La dirigente adelantó que se aprobó llevar a cabo un encuentro provincial donde el sindicato realizará un pliego de demandas más extenso, “ya que las problemáticas son las mismas en distintos puntos de la provincia”.