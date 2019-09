Trabajadores del área de Cultura denunciaron precarización y abandono

Usaron el espacio de Voz y Opinión Ciudadana del Concejo Delibernate para reclamar por la situación de abandono, precarización y desidia que afecta a docentes y alumnos.

Luego del inicio protocolar de la 13° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, la concejala Cristina Sosa (FpV) solicitó el espacio de Voz y Opinión Ciudadana, que no fue pedido formalmente, para los docentes trabajadores de la Escuela de Circo Municipal “La risa” que, acompañados por colegas y alumnos se hicieron presentes para reclamar en el Recinto de sesiones por la precariedad de su situación laboral.

María del Lujan Molina; Marcela Costa y María Elena Vázquez, docentes de la Escuela Municipal de Circo “La risa” hicieron uso del Espacio de participación del Concejo Deliberante en las sesiones (Instituto de Voz y Opinión Ciudadana).

María Elena Vázquez, docente de la referida escuela y de la Escuela municipal de Danzas desde hace 15 años manifestó el interés por “poner en la agenda algunas temáticas que hacen a los trabajadores de la cultura: situaciones de abandono edilicio y falta de autoridad en el sector; ausencia de diálogo y falta de políticas de cultura que nos permitan delinear acciones hacia el futuro y trabajar dignamente.

La educación es uno de los pilares de este país. Sólo en espacios educativos como estos encuentran oportunidades los niños y niñas en situación vulnerable”. Yendo a la problemática más concreta que vienen reclamando sin ser oídas, la docente explicó “Tenemos contratos muy precarizados y ahora nos enteramos que no están hechos los contratos para la continuidad… hace 15 años que trabajamos en esto ¿Dónde está el presupuesto asignado entonces?”. “La cultura es vida, es nuestra manera de vivir. No podemos abandonar eso” cerró emocionada Vázquez, su alocución.

La concejala Stefanía Cora (FpV) hizo referencia al intercambio realizado antes del ingreso al recinto de sesiones y expresó que las y los reclamantes deberían irse con “una respuesta concreta”; de lo contrario “este instituto (Voz y Opinión Ciudadana) es sólo una válvula de escape”. El espacio debe ser solicitado por nota y está previsto para que los ciudadanos expresen su punto de vista antes los concejales; pero no obliga a los ediles a ninguna acción o respuesta.

Por su parte, María Lujan Molina, enfatizó: “Necesitamos que esto se resuelva”. “La escuela tiene 13 años, son muchas familias comprometidas”, explicó. 180 personas asisten a la escuela de Circo Municipal. Sobre el rol de la institución, Vázquez amplió: “La escuela recibe a los artistas que pasan por Paraná y comunican ese saber, que se reproduce de manera tradicional, el arte circense se aprende de otros/as. La Escuela en este sentido, contribuye a la circulación del saber”.

Frente a la consulta realizada por la concejala Silvina Fadel (Frente Renovador) sobre la situación de contratadas durante tantos años, Vázquez explicó que ese es un problema de la docencia en general y de otras profesiones precarizadas. “La situación de desventaja y precarización hace que uno firme lo que le dan, a cambio de una promesa que nunca se cumple… Es coerción. Lo tomás porque tenés que seguir honrando tus deudas”, explicó.

La Presidenta del Concejo, Josefina Etienot, refiriéndose a los ediles del oficialismo, expresó que “lo que está faltando son los puentes de diálogo” con el Ejecutivo.

La edila Stefanía Cora (FpV), refirió a los problemas sostenidos del área de Cultura en la Municipalidad y a la cantidad de veces que fue citada desde el HCD, la Secretaria de Cultura Magda M. de Varisco; quien jamás se presentó y tampoco respondió a los pedidos de informe realizados desde el legislativo. “Han desarticulado los pocos espacios de cultura que había en la ciudad” fustigó.

Problemas con la realización de la Feria del Libro de Paraná por incumpliendo del Municipio

La concejala Cristina Sosa pidió tratamiento sobre tablas del pedido a la Secretaría de Cultura Municipal, para que dé explicaciones sobre lo sucedido con la Feria del Libro de Paraná, haciéndose eco del reclamo de libreros, bibliotecas y asociaciones literarias; que solicitan a la Municipalidad “que cumpla con los acuerdos y responsabilidades en la organización de la Feria del Libro prevista para esta fecha (del 12 al 15 de septiembre)”.

Mediante una nota, los participantes de la Feria hicieron referencia a las irregularidades observadas en todo el proceso de organización de la Feria del Libro “Cambiaron 3 veces el lugar; a menos de una semana del inicio de la Feria, el Municipio no cumplió con ningún acuerdo, no la publicitan; no sabemos si se realiza o no”. “Hace dos años se dio una situación similar… por cercanía de las elecciones el Municipio no quería hacer la Feria del Libro y la hicimos igual -expresaron- ¿Pero ahora?; queremos hacer público el enojo y la preocupación, es el Intendente y la Secretaria de Cultura quienes son responsables de que la Feria se haga.”

Sosa manifiestó que “no podemos permanecer ajenos a estas situaciones” e instó al DEM a cumplir los compromisos asumidos con los libreros, asociaciones literarias, bibliotecas, escritores.

La Feria del Libro no podrá realizarse en la Plaza 1°de Mayo como estaba previsto, entre otras cosas porque el Municipio era el encargado de alquilar las carpas. Los libreros, bibliotecas y asociaciones literarias definieron cumplir con los compromisos contraídos con escritores y comunidad lectora de la ciudad y van a llevar a cabo, aún en esta situación económica tan particular, la Feria en el Club Social. No hay fecha aún.

Ordenanzas sancionadas

Por unanimidad los concejales sancionaron la Ordenanza Programa Municipal “Refuerzo Alimentario Libre de Gluten” de prestación obligatoria, cuya autora fue la Concejala Claudia Acevedo (Cambiemos).

También en forma unánime el Parlamento sancionó la Ordenanza que propone la producción e implementación de un Protocolo de actuación integral de salud en situaciones de violencia contra las mujeres para los Centros de Salud de la ciudad de Paraná, de autoría de la Concejala María Marta Zuiani (Cambiemos)

Se adhirió en el ámbito de la Municipalidad de Paraná al Día de las enfermedades poco frecuentes, el 28 de febrero, a partir de la iniciativa del Concejal Díaz.

La sesión incluyó declaraciones de interés de diversos eventos y pedidos de informe por situaciones de servicios públicos, entre otros temas.