Trabajadores de Coceramic exigirán respuestas urgentes

UNO el 17 de marzo, las instalaciones y los bienes fueron desguazados. Parece que en Paraná , producir no es negocio. La fábrica Coceramic que podría estar activa y dando trabajo a decenas de familias, está en ruinas. Tal como informóel 17 de marzo, las instalaciones y los bienes fueron desguazados.





Los integrantes de la cooperativa que habían recibido promesas en 2015 de parte de un empresario inversionista, quedaron sin nada. Por eso este miércoles se reunieron para comenzar a discutir qué acciones van a tomar para exigir respuestas.





En la reunión que mantuvieron en el comedor de su vivienda, en el corazón del barrio Puerto Viejo, Juan Salzman dijo a UNO: "Me he criado en la fábrica, he vivido angustia, desesperación pero siempre saliendo adelante, veíamos una luz de esperanza a través de Acevedo Díaz, de mejorar la calidad de vida de cada uno de los asociados, pero se está diluyendo porque llevamos cuatro años de espera. Lo que está pasando es desalentador. Pido a las autoridades que correspondan, que nos ayuden a todos los asociados de no quedar sin nada. Como ven ustedes, toda una vida dentro de una fabrica y este señor nos destruyó la esperanza".





