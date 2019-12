Tocó un piso histórico la cifra de empleos privados registrados en la provincia

La caída del empleo registrado se profundizó en el último período, tanto en el país como en la provincia.

A nivel nacional, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en septiembre había 6.043.000 trabajadores registrados, marcando un proceso de fuerte y acelerado deterioro en los últimos años. Solo en septiembre cayó un 2,2% interanual, y la cantidad total de empleo privado se encuentra en el nivel más bajo desde enero de 2014, con más de 200.000 puestos perdidos.

En el caso de Entre Ríos la tendencia es similar: la última medición relevó la presencia de 132.000 asalariados en el sector privado, la marca más baja desde 2013. En 2015 había llegado al punto más alto de los últimos años, con una cantidad de asalariados en el sector privado que llegó a 139.000.

Empleos.jpg

A diferencia de las distintas encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Reporte del Trabajo Registrado que elabora el Ministerio de Producción y de Trabajo de la Nación se basa sobre los reales figurantes y aportantes en el sistema previsional.

La reducción de puestos de trabajo se agrava si se tiene en cuenta que no solo no se puede dar respuestas a los trabajadores que pierden su empleo, sino que tampoco a los jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral, a un ritmo de casi 8.000 cada año. Si desde 2014 o antes, no hay creación de nuevos empleos de calidad, la problemática se muestra más dramática.

Embed

El informe sobre los datos en Entre Ríos describen el escenario del empleo. Del total de ocupados de la Población Económicamente Activa (PBA) calculada en alrededor de 577.000 entrerrianos, el 70% corresponde a asalariados: un 35% se desempeña en distintos niveles del Estado; un 55% en el sector privado (con un nivel de informalidad de uno de cada tres trabajadores) y un 10% trabaja en casas particulares.

El restante 30% de los ocupados dentro de la PBA se reparte entre los cuentapropistas, empleadores, trabajadores familiares sin remuneración y beneficiarios de planes sociales.

Último reporte

Según el informe difundido la semana pasada por el Ministerio de Producción de la Nación, en base a datos del SIPA, el empleo privado registrado tocó en septiembre su nivel más bajo desde enero del 2014, al llegar a 6.042.443 trabajadores, 138.700 menos que en igual mes de 2018, lo que representó una retracción del 2,2%.

En la comparación con agosto, la caída llegó al 0,4%, anotando así la 13ª baja consecutiva.

La magnitud del retroceso es similar al de los dos meses anteriores, ya que en julio había sido del 2,2% la caída y en agosto del 2,3%.

En sintonía con lo que ocurrió con los indicadores de actividad económica, las mayores bajas se registraron en la industria manufacturera, con una caída interanual del 4,5%; la construcción (-4,2%) y comercio y reparaciones (-3,6%), todos rubros que concentran el mayor número de trabajadores del sector privado.

En cambio, en el sector de minas y canteras se registró el mayor incremento de trabajadores, con un 5,1%, especialmente motorizado por la actividad en Vaca Muerta y le siguieron agricultura ( 1,3%), suministro de luz, gas y agua (0,8%) y en enseñanza (0,4%). El informe también muestra que cayó la cantidad de monotributistas y hasta de personal de casas particulares