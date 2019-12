La ingeniera en Alimentos, Antonela Sotera fue de la partida en la convocatoria de UNO. “Fue una sorpresa tremenda. No sabía qué me iba a encontrar y es un ambiente hermoso, con un montón de conocidos”, describió haciendo referencia al arquitecto y artista visual Guillermo Vezzosi, con quien también posó para las fotos.

“Este año laboralmente fue excelente, la empresa –Cervecería Santa Fe– sigue creciendo, seguimos incorporando un montón de conocimientos, la gente aprende. Cumplí 11 años de trabajo y siempre tengo proyectos nuevos”, destacó quien integra el área de Aseguramiento de la Calidad de la firma, que lidera el maestro cervecero Marcelo Scotta.

Allí se busca asegurar la calidad de la cerveza en todas las fases de la producción. “Dentro de mis actividades coordino los paneles de degustación de las plantas”, le había contado a Tuya en la entrevista publicada en la revista de agosto.

“Tengo el trabajo que muchos sueñan. Igual tiene mucho estudio, sacrificio, viajes, pero un aprendizaje total que es lo que a uno más lo enriquece. Mucha gente me pregunta si no me canso de tomar cerveza y la respuesta es no, la disfruto. Hay días que me ha tocado tomar a las 10, y bueno, son gajes del oficio”, dijo risueña.