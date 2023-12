Supermercadistas de Concordia: "Hubo un bombardeo de los proveedores"

“Hubo un bombardeo de listas por parte de los proveedores. Nosotros siempre decimos que no somos formadores de precios, con lo cual es real, tampoco hacemos aumentos por especulación. Aumentamos cuando efectivamente recibimos la lista. Cuando le preguntamos a los proveedores, a qué se debe un porcentaje tan grande de aumento, nos hablan de precios que estaban pisados y que necesitaban actualizarse, con lo cual estimo que si bien va a seguir un proceso inflacionario por un tiempo largo, no en la escala que se dio en este mes porque además es inviable la canasta básica. Entendemos que los proveedores actualizaron de acuerdo a lo que necesitaban para estar al día con aumentos no autorizados oportunamente y que ahora va a seguir el aumento regular de la inflación mensual”, comentó y agregó que “ahora se están sincerando los precios”.

Laura Kobrinsky Supermercado Concordia Casco.jpg

En cuanto a los productos que sufrieron más subas, enumeró: "Hubo subas importantes en el rubro limpieza y perfumería, yerbas volvió a tener un aumento fuerte entre un 20 y 25% de acuerdo a la marca y dicen que se proyecta otro aumento en diciembre".

La empresaria también se anticipó a lo que podría suceder a partir del 10 de diciembre con el cambio de gobierno. "Podemos imaginar que se viene un mercado con menor regulaciones y que probablemente sea fuerte el sacudón inicialmente, pero después se supone que va a tener el incremento mensual que esté relacionado con la inflación y no con otra cosa. Si bien estamos todo el tiempo en contacto con la Cámara Argentina de Supermercado, no sólo somos socios de CASCO, sino de la Federación sino que trabajamos en contacto fluido, nadie está conociendo y no se han llamado a las autoridades de la Cámara a nivel nacional tampoco para informar algún tipo de planificación de lo que se viene", expresó.

Por otra parte, Kobrinsky manifestó que existen faltantes de marcas. "Hay faltantes. Algunos proveedores dicen que no tienen envases, que no tienen etiquetas, hay productos importados, por ejemplo Palmitos es muy difícil de encontrar, no es de primera necesidad en la canasta, estoy hablando simplemente en general. Hemos visto que se achicó el surtido de fragancias, hasta de limpiadores líquidos. Se ve que hay muchos componentes importados que en la medida que faltan empiezan a notarse en la venta del producto. Por ejemplo, un limpiador líquido no es un producto que se elabore en el exterior y que se importe, pero alguna fragancia sí. Por ejemplo en aceites los proveedores no quieren entregar porque no han logrado salir todavía del fideicomiso, están queriendo liberar el precio, mi sensación es que están sentados arriba de las cajas de aceite y hasta que el precio no se sincere no las entregan. Nosotros estamos prácticamente sin aceites hace tres semanas".

Por último, la supermercadista afirmó que disminuyó la compra por clientes. "En algunos momentos, a principio de mes la gente hace una compra un poquito más importante porque es la forma de hacer rendir su sueldo. Lo que compró a principio del mes hace que le gane un 10 o 15% a la inflación. En los últimos días del mes hay un movimiento de clientes que compra lo indispensable para el día, compra de menor cantidad de artículos. Es un momento difícil, que seguramente se superará como todos los demás, pero este es un momento de proveedores repitiendo, que ellos dicen, de sinceramiento de precios pisados. Creo que se ha vivido en noviembre el peor incremento, entiendo que de ahora en más será acorde a la inflación y con porcentajes más bajos", finalizó.