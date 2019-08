Supermercadistas de Concordia esperan una mejora en las ventas

Las góndolas en los almacenes o supermercados de barrios de la ciudad de Concordia han tenido su incremento en los últimos días, producto de la disparada del dólar, ya que los precios debieron trasladarse a los artículos. No obstante, son optimistas en que la semana próxima podrían ir bajando los precios luego del anuncio de Nación respecto a la quita del IVA.

Para el Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia (Casco) la inestabilidad podrá demandar una semana más o a lo sumo dos, ya que se esperan variaciones en los precios debido a las disposiciones, por lo que impactará en la canasta básica de alimentos. Por otra parte, indicaron que los aumentos en esta última semana estuvieron en el orden del 10 al 20 por ciento de acuerdo a los productos.

Horacio Fratichelli es el presidente de la Casco, la cual nuclea a 22 supermercados y autoservicios de barrios de la Capital del Citrus, además están asociados a la Cámara Argentina de Supermercados y de la Federación Argentina de Supermercados. Para el comerciante, este contexto de país influye en que “las ganancias son pocas y las ventas son menos, pero nosotros siempre tenemos que estar a disposición de la gente porque nos debemos al barrio”.

En diálogo con UNO, indicó que “lo que conversamos entre los supermercadistas estamos esperando de qué manera se implementará y en qué productos. Lo que sabemos y veremos cómo se implementa, es que el IVA vendrá facturado hasta los minoristas, pero no podremos aplicarlo al público. Ese IVA quedará como crédito fiscal. Por lo tanto, los productos saldrán 20 o 21% más baratos para la gente. Se está esperando que salga publicado en el Boletín Oficial. En la medida que se vaya aplicando, lo iremos vendiendo más barato y esperemos que mejoren las ventas para todos los supermercados y almacenes”.

Respecto a la suba que debieron efectuar en los primeros días de la semana pasada, Fratichelli indicó que “a medida que iban llegando las listas teníamos que aplicar los aumentos. No aplicamos un aumento masivo a todos los productos porque había disparidad, ya sea en un 10, 12, 15 o 20%. Estábamos a la espera y lo mejor sería que haya una luz en el camino”.

Y agregó que “la mayoría de los productos se remarcaron en un 10 y 15%. También hay que esperar que se asiente el dólar en estos días porque hay muchos fabricantes que están aguardando ese tema”. Además remarcó que en nuestro caso, “ninguno cerró las puertas el lunes como hicieron algunos mayoristas. Nosotros seguimos vendiendo y al precio que correspondía”.

Para Fratichelli la estabilización definitiva en cuanto a los precios en góndola, “llevarán unos 10 o 15 días para tranquilizar las aguas y así tener un precio estable en todos los productos”. El comerciante agregó que “a nosotros no nos convenía vender en estos días, pero estamos a disposición del cliente que está en el barrio, nos debemos al vecino y estamos para ayudarlo. Por ganar un peso más no podemos cerrar las puertas y remarcar a gusto. Por eso mismo seguimos trabajando y vendiendo como podemos”.

Comparativa

Consultado cuál es la realidad en los almacenes de barrios, respecto a las grandes cadenas comerciales, apuntó a que “las reglas son parejas con las grandes cadenas siempre y cuando cumplan con los requisitos, no así con los grandes mayoristas porque están vendiendo al público”. El empresario destacó que “los mayoristas no pueden vender al público. Ellos tienen muchas ventajas. En el alumbrado eléctrico tienen una ventaja muy grande, cualquier supermercado chico de Concordia está pagando entre 70 y 100 mil pesos de luz, cuando ellos con cinco veces más de metros cuadrados pagan la cuarta parte porque no tienen heladeras para lácteos, carne o verduras. Nosotros tenemos que tener cámaras, más heladeras y mejor iluminación. Del 10 por ciento de los metros cuadrados de ellos, nosotros tenemos los mismos empleados. Son muchas las causas por las cuales pueden vender más barato, pero no pueden vender al público y eso no se cumple, antes te vendían por bulto cerrado, pero ahora hasta por unidad venden”.

Preocupación

Por su parte, el secretario general del Centro Empleados de Comercio de Concordia, Juan José Simonetti se refirió al contexto que se vive actualmente en la ciudad. “Venimos con muchas empresas con problemas, nosotros tratando de intervenir en caso de que se puedan perder puestos de trabajo. La situación para todos es bastante crítica. En estos primeros días de la semana fue peor por la situación de disparada del dólar. El deseo es que esto pase pronto y que el comercio vuelva a ser lo que era antes”, manifestó a LT 15 Radio del Litoral.

Sin IVA

Un supermercado mayorista de la ciudad modificó el precio en 861 artículos y lo cargaron al sistema para ser comercializados a fin del viernes. Por ejemplo, 500 kilogramos de yerba que estaba 102,31 pesos pasó a costar 84,55; un aceite de 900 centímetros cúbicos que estaba 100,19 pesos pasó a costar 82,74; azúcar por un kilo estaba en 43,93 y pasó a 36,30.