Súper Vea: no habría interés en aceptar retiros voluntarios

En todo este tiempo el supermercado siguió funcionando en su sede de calle Almafuerte, aunque se mantuvo el estado de asamblea permanente con un paro de actividades de dos horas por turno.

“En este tiempo la empresa puede hacer oferta de retiros voluntarios, pero nada de despidos. La compañía Cencosud manifestó que no va a cerrar, sino que se va a achicar: puede ser por despidos o abriendo un programa de retiros voluntarios. No se sabe qué va a pasar. El viernes se retiró el gerente diciendo que iba a recabar instrucciones”, confió a UNO el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto.

Qué implica el achique

Ruberto no brindó demasiadas precisiones del plan de readecuación que trascendió por estos días. Lo cierto es que habrá una reducción del espacio de trabajo, en el mismo inmueble donde funciona el supermercado, pero se desconoce qué pasará con la planta de empleados. “No hay número de nada porque no conocemos otras tiendas similares. Están los exprés o los market, cada uno se maneja con menor cantidad de gente. Según qué día sea, una cadena multinacional de origen francés funciona con alrededor de 30 personas. Pero no sé qué quieren hacer acá”, deslizó.

Desde el gremio se realizaron varias propuestas, como por ejemplo que la empresa ofrezca un programa de retiros voluntarios en vez de reducir la planta de personal y además que se garantice una indemnización ampliada o doble.

“Hasta el martes no había algún compañero que tuviera planes de retiro voluntario. Puede ser que se esté dando o es reservada la cuestión. En una planta de personal importante hay gente que pregunta por el retiro o que encontró una nueva actividad y quiere llevarse una indemnización. Si se llega a ofrecer más dinero que lo establecido en el artículo 245 (Ley de Contrato de Trabajo) habría interés. Es un mes de sueldo por cada año de antigüedad”, completó el dirigente.

Trabajadores movilizados en defensa de la fuente laboral

Cuando la empresa Cencosud comunicó el cierre definitivo de la sucursal Paraná se desató un conflicto que se mantiene abierto en la actualidad. Los trabajadores acompañados por el sindicato se declararon en estado de asamblea permanente, incluso se inició un acampe en la puerta del local de avenida Almafuerte. Preocupación y angustia fueron dos sentimientos que dominaron las manifestaciones de los empleados, pero también de familiares y amigos.

Una de las acciones más importantes se concretó a mediados de julio con una numerosa manifestación encabezada por los trabajadores hacia la sede de la Secretaría de Trabajo provincial. Allí se convocó a las partes para finalmente disponer el inicio de la conciliación obligatoria por 15 días, que luego se extendió por un tiempo más.

Como se dijo, el funcionamiento de la sucursal se mantuvo con un paro de dos horas por turno, una medida que buscó visibilizar el conflicto entre los clientes y la comunidad de Paraná. Serán horas decisivas para casi 60 familias de la ciudad.