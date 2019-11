Aceptar lo que ya se adelantó como “insuficiente” oferta salarial de un bono de 8% por el incumplimiento y falta de acuerdo de la paritaria correspondiente al segundo semestre del año, o profundizar un plan de lucha nuevamente con servicios públicos totalmente paralizados será una definición que adoptarán hoy los trabajadores municipales, en asambleas. A las 9 será el turno de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en su sede de calle Colón; por la tarde, desde las 18, en calle Maipú, el gremio mayoritario y más gravitante en la estructura municipal deberá decidir si se llega con algo de paz social a la más cercana transición, o si la basura en la vía pública vuelve a convivir con los vecinos, a partir de una nueva protesta y plan de lucha.

Mientras tanto, sin el amparo sindical, un grupo de medio centenar de trabajadores contratados de la comuna cuya relación expiró a fin de mes pasado, mantiene desde el viernes un corte de tránsito frente al Palacio Municipal, afectando el paso por calle Urquiza, desde Buenos Aires hasta Corrientes, y también la circulación por Corrientes, entre Urquiza y Andrés Pazos.

Ayer, en diálogo con UNO, los manifestantes reafirmaron su postura de permanecer hasta tanto los reciba alguna autoridad. Se trata de contratados de obra que se desempeñaban en distintas reparticiones municipales.

En ese marco, en horas de la tarde se dio a conocer oficialmente que la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, el viernes por la noche presentó una denuncia formal por la ocupación de la vía pública y se remitieron filmaciones al Ministerio Público Fiscal”. Se acotó que “por parte de la Fiscalía, se ha informado que no van a interceder”. Además, el sábado por la mañana se denunció formalmente la obstaculización del servicio de recolección de residuos, ya que los recolectores, cuando quisieron hacer su trabajo, fueron agredidos y amenazados por este grupo de personas”, agrega la información oficial.

A raíz de ello, “está en proceso la presentación de una nueva denuncia instando a que el Ministerio Público ordene a la fuerza pública que desaloje la vía pública para garantizar el tránsito vehicular. Todas las denuncias hasta ahora han caído en saco roto”, se transmitió como lamento desde la Secretaría Legal y Técnica.

Posición

A propósito de la situación de los contratados, el secretario general del Suoyem, Jorge Brocado, apuntó a UNO: “Nosotros habíamos abierto el paraguas mucho antes. El 29 de agosto el Ejecutivo firmó en Trabajo un acta, con el compromiso de continuidad de los contratos hasta diciembre, asegurar los adicionales, sueldos, elementos de seguridad, y parque automotor”.

El dirigente dijo que “los compañeros contratados han sido muchos en el último año, y veremos con la nueva gestión cómo encaminamos, porque por más que los contraten hasta diciembre, no vamos a solucionar nada. Hubo hasta concejales que metieron gente a mansalva y el muerto ahora lo tiran para otro lado. Yo entiendo a los compañeros contratados, que le tiran la pelota al sindicato, pero no somos nosotros los que firmamos los decretos, ni tomamos la gente. Más del 10% no son afiliados y los defendemos igual y por eso hicimos las actas en Trabajo. Ahora empezaron a caer pedidos y recurren al sindicato”.

Brocado también observó que las críticas recaen sobre el Suoyem “y a los otros sindicatos no le reclaman nada, solo a nosotros. Pero por más que no sean afiliados, los vamos a defender igual y que se revean los casos con las nuevas autoridades, pero no somos culpables de que se tomara a la gente y no le hayan dicho que era por seis meses. Todos los problemas y desfasajes que está sufriendo la Municipalidad es por el 2019”.

Reafirmó que ni los funcionarios saben cuántos contratados hay o cuántos ya hicieron caer. El Tribunal de Cuentas de la Provincia menciona unos 1.500 contratos este año, pero ocurre que hay caído contratos de servicio con más años de antigüedad. “Habrá casos que deberán judicializarse”, dijo Brocado. Con más de seis meses de contrato de servicio, la legislación otorga estabilidad laboral.

La situación de los contratados será uno de los temas de la asamblea de hoy. La oferta del bono del 8% será la otra: “La gente está desesperado para tener un peso más en el bolsillo, porque sino se va a dar por perdido ese 8%, ya que el día 11 asumen las nuevas autoridades. Yo no sé qué va a pasar en la asamblea, pero muchos me dicen que agarremos, así sean 500 o 1.000 pesos”.

Aseguran pago a fin de mes

“Ante versiones intencionadas que algún sector está haciendo circular, sobre la falta de recursos para el pago de haberes y que buscan sembrar dudas o temores en los trabajadores de la comuna, y a su vez desgastar a las autoridades de gobierno cuyo mandato finalizará el próximo 10 de diciembre”, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, informó que “tal como se viene haciendo desde el inicio de la gestión, los sueldos del mes en curso se pagarán efectivamente el último día hábil del mes de noviembre. A tal efecto, la Municipalidad de Paraná ya cuenta con los recursos disponibles a pesar de la situación de crisis económico financiera que atraviesa el país ”.

Mediante un comunicado, Varisco recordó también que “estas versiones agoreras, que como se recordará vienen anunciando desde hace cinco meses que el municipio no tendría fondos para hacer frente al pago de sueldos, no solo son claramente una falsedad como lo venimos demostrando en todo este tiempo sino que además tienen como finalidad, lamentablemente, generar un clima de conflicto, confrontación y crispación social recreando viejas prácticas políticas para denostar al adversario”.