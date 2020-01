Suma de Voluntades recibió el año con gente en situación de calle

Al igual que en Nochebuena, integrantes de Suma de Voluntades, recibieron el año nuevo con personas en situación de calle. Fue en la Plaza 1º de Mayo

Desde la ONG se ocupan de que no les falte nunca un plato de comida a quienes no tienen un hogar donde estar, o no tienen qué comer. Además de la asistencia, les brindan a menudo contención, a través de una sonrisa, una palabra, o un abrazo. En la agrupación habitualmente explican que ofrecer una cena es una excusa, y que lo importante es el encuentro con el otro, “con ese ser humano que por distintas circunstancias está atravesando una situación adversa”.

Ni en Navidad ni en Año Nuevo dejaron de rendir culto a la solidaridad y estuvieron presentes, celebrando esta fecha particular. “Fue al igual que el 24, solo que este 31 vinimos hasta Plaza 1º de Mayo, donde hay algunos hombres que no se pueden trasladar; trajimos sandwichitos, arrollado, papas fritas”, comentó a Elonce Lucas Aranda, uno de los voluntarios.

“Fue para compartir un año diferente porque siempre preparamos una comida caliente y hoy trajimos algunas cosas para compartir con los muchachos”, agregó Enriqueta Torné.

En la oportunidad, comentó que habían convocado a interesados en sumarse a la iniciativa a través de las redes para las 20 en la plaza de la ciudad. “Algunos vecinos se acercaron con huevitos rellenos, bocaditos, y otros grupos, como el Hogar de Cristo y Un cielo nuevo, se sumaron y trajeron pan dulce y budines para compartir”, señaló.

Al consultarle a Lucas por un balance de lo realizado por Suma de Voluntades, destacó: “Este año tuvimos muchos logros, porque no es solo traer el plato de comida, sino acompañar a la gente”.