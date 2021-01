ganador premio.jpg Suerte UNO: profesor de Educación Física ganó los 10.000 pesos

El profesor de Educación Física de 56 años y 22 de antigüedad en la docencia trabaja en la escuela Bazán y Bustos. “Por suerte tengo todas las horas concentradas ahí”, valoró. La labor esencial que cumplieron los educadores en el año de la pandemia le da un significado especial al premio. Al consultarlo sobre el destino que dará a los 10.000 pesos, Gómez afirma: “Tengo que saldar la cuenta del teléfono que compré para dar clases. Tuve que cambiar el celular en abril. No podía comunicarme, el otro no tenía memoria, así que compré este, un poquito más grande”.

Sobre las condiciones de trabajo en la virtualidad, el profesor indicó que “se podían mostrar algunas cosas, otras no. Sumado a la poca conectividad que tenían los alumnos”. Y admitió: “Tengo 22 años de antigüedad y todavía no me acostumbro a no estar presente, es una necesidad”, para agregar: “Ojalá este año se pueda volver a la presencialidad”. Por último, ya de receso de verano y vacaciones, Alberto aseguró: “Se siente bien. Y con el premio ya arrancamos bien el año”.

