Sueñan combatir el desarraigo con 2.000 leguas de caminos

Se están cumpliendo 150 años de la obra de Julio Verne “20.000 leguas de viaje submarino”. En un desafío que promete dificultades como las del Capitán Nemo, un grupo de entrerrianas y entrerrianos ha lanzado la idea de afirmar no veinte mil pero sí dos mil leguas de caminos en nuestro territorio, en esta década. Todo un viaje.

Soñar, cualquiera sueña, pero estos emprendedores muestran las ventajas de mejorar caminos en los 17 departamentos del territorio provincial, y además la posibilidad concreta de ejecutar las obras, a razón de 200 leguas por año. Como para que 2030 nos encuentre unidos.

¿Qué buscan? Buscan evitar que continúen el desarraigo y el éxodo, y llamar al repoblamiento con una serie de rubros de la economía que hoy están prohibidos, precisamente por la ausencia de caminos afirmados.

La noticia es alentadora para los viejos campesinos, la juventud de las chacras, las familias de los barrios, es decir: para todos sin excepción, porque muchas de las víctimas del proceso de desarraigo que lleva un siglo y se sostiene están en los barrios. De manera que un cambio de concepción abre esperanzas al conjunto de las y los panzaverdes.

Malditas lluvias benditas

El grupo sostiene, y con razón, que pasan las décadas y el reclamo no logra prender en los distintos gobiernos. De modo que en vez de festejar las lluvias los entrerrianos parecemos destinados a lamentarnos. En algunas zonas llueve un par de días seguidos y nos aislamos un mes. No estamos exagerando. Así son nuestros suelos arcillosos. Desde este ángulo, diremos que el regalo del cielo que es la lluvia, para los olvidados del campo resulta por ahí un tormento. Sólo Dios sabe cuánto dinero pierden, cuánta desazón acumulan; la depresión que sufren cuando no pueden llevar a su hijo al médico, mandarlo a la escuela, recibir los alimentos para los pollos, entregar la leche. Y estamos hablando de los que resisten, porque la inmensa mayoría ya emigró.

Nos hemos embretado en el colonialismo, hemos permitido que el dinero del Estado se invirtiera en obras importantísimas pero no prioritarias para los entrerrianos.

Este proyecto que escuchamos tiene polenta, y los impulsores nos dejan la impresión de que no lo abandonarán así como así. Hay un fuego allí. Además del empuje de aquellos que han estudiado el asunto y se han convencido, les da energía adicional la fuerza de la verdad. Porque no hay modo de sostener a las poblaciones en sus hogares, en sus pagos, sin caminos. No hay modo de persuadir a una familia, a una pyme, si al primer chaparrón quedarán aisladas. En algunos tramos sólo puede pasar una camioneta de doble tracción, y con suerte. Lo hemos comprobado con nuestros ojos.

Algunos espacios periodísticos como Campo en Acción o Xmás se hacen eco habitualmente de esta problemática por su trato seguido con los perjudicados directos.

La iniciativa que escuchamos en el Seminario de Caminos Rurales de Entre Ríos, organizado por el Foro de Entidades Empresarias, muestra cómo las sociedades se las ingenian para pensar en forma colectiva, compartir ideas, hacer confluir intereses y sueños, plantear proyectos, todo eso cuando las instituciones en las que cabría esperar esas conversaciones parecen limitadas a mirar con alguna suficiencia, o a esperar recetas que bajen verticales. En este tema se nota con claridad la necesidad de miradas propias, porque los suelos de Entre Ríos son distintos a los de la mayoría de las provincias; la red de ríos y arroyos también es muy singular, y nuestra estructura demográfica no tiene comparación con el resto. De manera que tanto la naturaleza como las personas en la naturaleza nos exigen una planificación sin recetas copiadas. Bien vendría en este punto recuperar el valor de ese principio siempre vigente pero menospreciado que llamamos “soberanía particular de los pueblos”. Era para José Artigas la meta principal de la revolución federal.

En el abismo

En una sociedad víctima de la división en todos los planos, un sistema propio de Occidente, colonial, cada sector parece revolver los temas en una suerte de corral. Es la fragmentación que aprendemos desde la escuela misma; cada cosa en una disciplina, cada gremio en un rubro, y lo que no entra en esa disciplina queda (como diría un sociólogo) en el abismo, invisibilizado. En cada sector miramos la mayoría de los asuntos de afuera, como ajenos.

¿No hemos visto que por ahí ocurre un problema puntual con el agua potable, por ejemplo, o con la contaminación del aire, y formamos una asamblea espontánea porque nadie se ocupa? ¿Y no toman agua en los tres poderes del gobierno nacional, los tres poderes del gobierno provincial, los municipios, los sindicatos, los colegios de profesionales, las instituciones diversas? ¿No respiran aire? Cada cual atendiendo lo suyo, y el agua resulta extraña a sus estatutos. Cuesta señalarlo porque nos muestra demasiado precarios.

Un gran favor

Los entrerrianos, mujeres y hombres víctimas del desarraigo y el destierro y el hacinamiento por un siglo, encuentran en la fragilidad de la red de caminos un obstáculo principal para el asentamiento y la vida en zonas rurales, semirrurales, caseríos o comunidades pequeñas. El problema se profundizó hace dos décadas con la clausura del tren de pasajeros, y los distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales no han tomado nota.

Si el destierro y la aglomeración, por distintas razones que hemos tratado en este espacio, constituyen una marca de racismo en la Argentina (y decir eso muestra su gravedad extrema), entonces este grupo que se reunió en Paraná días atrás con inquietudes por brindar comunicaciones eficientes para la producción, la escuela, la salud, la vida en fin; este grupo le está haciendo un favor formidable al conjunto de los entrerrianos. Nos está ayudando a pensar, a esclarecernos, a alumbrar puertas que no teníamos en vista.

Hemos leído y escuchado a algunos de los protagonistas, y las conclusiones de su encuentro a través del periodista Martín Oleinizak. Todo muy positivo, y lo decimos con esta reserva: sería un error si el grupo ciñera un proyecto tan ambicioso a los estrechos márgenes de la economía clásica, analizando ventajas y desventajas, sacando cuentas solamente. Calcular, sí, pero no sólo eso, porque estamos sufriendo las consecuencias de restringirnos a la ganancia y las conveniencias de momento.

Muy alentador lo que escuchamos a uno de los promotores: “con ese proyecto ganamos todos”, dijo. Eso es compatible con antiguos y muy vivos principios de consenso, reciprocidad, complementariedad. Nuestros pueblos dicen: si uno gana y el otro pierde, todos perdemos. De ahí que celebremos eso de mirar al conjunto: todos ganamos.

Ahora, si todos ganamos, ¿porqué no lo hicimos antes? Unos dirán que faltó organización, faltó revisar los ingredientes para entregar otro plato. Puede ser. Nosotros agregaremos que quizá el principio economicista no alcance, o distorsione. Muy distinto será si miramos la economía como sociedad, cultura, ambiente, alimentos, vínculos. ¿En verdad que, para que todos ganemos, cada uno tiene que ganar algo? Si partimos de ahí, no lograremos el objetivo. En cambio si miramos el paisaje, el conjunto, la comunidad, veremos que hay medidas que sirven a todos sencillamente porque todos estamos en ese paisaje, y la situación del otro es también nuestra. El nosotros no es la suma de los yo, es mucho más.

Antirracista

Dos mil leguas de viaje por caminos afirmados, con participación de todos: lo que en principio podría señalarse como un gran proyecto productivista, diremos que es además un proyecto antirracista, si considera la honda gravedad del desarraigo, el destierro, el hacinamiento, la destrucción de las comunidades campesinas por el éxodo, la destrucción de las comunidades urbanas por la aglomeración, y todo lo que se cuece en el hacinamiento.

Es una suerte que este grupo entrerriano haya puesto sobre la mesa un asunto tan auténtico, haya logrado zafar de la mirada colonial que espera recetas de Buenos Aires; qué bueno si busca el diálogo. El mismo proyecto, antes de la ejecución, puede transformar el estado de cosas desde las expectativas, y lo hará, entendemos, si el fundamento es el vivir bien y bello y buen convivir, si nos basamos en el tekohá, un lugar donde desplegar nuestro modo de vida en armonía con el entorno.

Será entonces una red de caminos pero también una red para el encuentro, la amistad, el compartir, no para facilitar la invasión del sistema con números, con cantidades; sí con ganancias pero no como motor de la economía; para cultivar la comunidad, la hospitalidad, que son valores maravillosos heredados y tantas veces menospreciados.

Si este sueño fuera circunscripto a la “economía de escala”, entonces se podría pedir que lo paguen las multinacionales y los demás grupos concentrados, pero constataríamos que la soberanía particular de los pueblos no ha florecido, sigue bajo tierra como los bulbitos de los lirios esperando su estación.

Ver el territorio

Una red de caminos que fuimos trazando por circunstancias zonales, en algunos casos durante siglos, y no desde una planificación central caprichosa o con mirada exportadora como ocurrió con el ferrocarril; una red interconectada, con arterias que la vecindad recorre con naturalidad, comunicando historias familiares, comunitarias, sueños, proyectos; esa trama nos invita a visitarnos, conocernos, escucharnos; nos invita a tender puentes, organizar encuentros, a romper tranqueras, tapiales, prejuicios.

No es compatible, claro, con una economía para pocos, ni con esas nociones limitadas que pretenden conocer la tierra y los alimentos separados de la Pachamama. Los criterios utilitarios son los que nos han echado y desconectado, de ellos no esperemos caminos.

Si vamos a irrumpir en un tesoro llamado paisaje, no será a los gritos, Cuando ingresamos con voz de mando generamos desconfianza, todo nos gruñe. Cuando, en cambio, pedimos permiso y escuchamos, se abren infinitas posibilidades y sugerencias que nos alumbran caminos.

Por qué restringirnos a las palabras productividad, ganancia, eficiencia, cuando esos tres términos se complementan con bullicio, alegría, reciprocidad, jopói (manos abiertas mutuamente), expectativas, consenso, rueda de mate, amor. Qué de alegorías creadoras puede despertar ese tejido de caminos.

Estas reflexiones resumidas aquí constituyen un reconocimiento al sueño de las dos mil leguas, afirmadas para la amistad, el arraigo, la vida plena. Los entrerrianos que imaginan el entramado y se entusiasman están viendo en el horizonte algo más que el común de nosotros. Más que un espacio con terminales de negocios, ven un territorio, y eso incluye trazos que quizá ninguno de nosotros pueda explicar sobre el pucho, como no explicamos una selva enumerando plantas y animales, una fiesta con la suma de personas, guitarras y globos.

Alguien podrá suponer que, si a un proyecto bastante aceitado en los números y propósitos lo miramos desde perspectivas de la Pachamama, el jopói, el tekó porá (nuestro bello modo de vida en comunidad y armonía con el entorno), la minga (trabajo alegre, comunitario, con danzas, comidas, música), no haremos más que complicar las cosas y la iniciativa se tornará inviable. Ahora permitámonos otra mirada: pensemos que quizá los proyectos bien delineados, con buena onda pero flacos de comunidad, circunscriptos a la razón, pueden bloquearse al primer tropiezo y terminar en frustración. La red de caminos como vías de negocios no deja de ser negocio cuando, a la vez, se ve esa red como un lugar, un pentagrama donde pintamos las notas musicales de una sinfonía.

Dos profesionales

Sabemos que son varios los participantes en esta iniciativa del Foro Empresario y otras entidades. Escuchamos con atención al ingeniero Eduardo Barbagelata y al economista Matías Martínez. Sus intervenciones están en la red. Coincidimos con ellos en que el encuentro de voluntades y necesidades, una rueda de mate plurisectorial, puede revertir el proceso de uniformidad, desarraigo, destierro, desocupación que promueve el actual sistema. En la “Encuesta del vivir bien y bello y buen convivir” realizada en decenas de lugares urbanos y campesinos de la provincia durante 2018 apareció con fuerza el problema de los caminos, entre las chicas y los muchachos dispuestos a realizar tareas vinculadas a la tierra, los animales, los granos, la granja, el monte. Muestra que la iniciativa ha puesto los ojos en un problema central para los entrerrianos, y cuya solución puede ayudar a devolvernos la unidad tan anhelada. Luego de las medulosas exposiciones, los participantes del Seminario redactaron algunas conclusiones: “la situación de los caminos rurales es muy deficitaria, el actual sistema de gestión de Vialidad Provincial no da respuesta, el tema debe ser de alta prioridad por el impacto que representa para el arraigo, se deben buscar alternativas de gestión y financiamiento con articulación público-privada, con consorcios camineros, juntas de gobierno, comunas; el problema se presenta en más de 25.000 kilómetros pero convendría establecer un programa maestro a 10 años con la premisa de construcción de 10.000 kilómetros (las dos mil leguas que decíamos) en el periodo 2020-2029, lo cual sería un factor vital para la superación y transformación productiva de la provincia. Tener en cuenta nuevas alternativas de diseño, que utilicen materiales locales disponibles e incorporen productos y tecnologías de avanzada. Convocar a todos los sectores”.

Escuchamos proyectos interesantes para el financiamiento, el trabajo común, el abordaje de los distintos problemas a superar, los costos, las experiencias, con participación del Inta y otros organismos. Volveremos sobre ellos.

Este grupo ha sembrado unas semillas al modo de una minga, entre varios. Todos podemos regarlas, cuidarlas, apreciar y celebrar la confluencia para esta aventura de dos mil leguas de viaje, llueva o truene.