STJ: fallo a favor de Bahl por los pases a planta

La conflictiva situación por la caída de renovación de contratos y pases a planta permanente dispuestos durante la gestión municipal de Sergio Varisco tuvo un nuevo capítulo. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió un fallo el jueves, en el que rechaza la apelación de un grupo de trabajadores.

En la causa caratulada Seip, Elizabeth Leonor y otros C/Municipalidad de Paraná, los vocales Juan Carlos Smaldone, Germán Carlomagno y Claudia Mizawak votaron el rechazo a la apelación de los demandantes; Daniel Carubia votó a favor de los intereses de los trabajadores. Miguel Giorgio se abstuvo.

De ese modo, el máximo órgano judicial avaló la decisión de la actual gestión municipal de anular el acto administrativo que había otorgado estabilidad laboral a los agentes Camila Elena Gómez, Melisa Daiana Puntín, Jezabel Estefanía Chaparro, Marcelo Javier Marín, Emilio José Ruffiner, Gabriela Analía Sartore, César Alejandro Jardín y Ailén María Sol Larrondo.

Mediante Decreto municipal N° 393 del 17 de marzo de 2020, el intendente Adán Bahl había resuelto la revocatoria de los decretos N° 469 y N° 917 de 2019. En mayo, con otra conformación, el STJ había dado la razón a un trabajador en un planteo similar.

En el nuevo fallo del STJ, el vocal Carlomagno afirmó, por ejemplo, que para “el derecho a la estabilidad no basta con el mero transcurso del plazo” de seis meses de relación contractual con el Estado. Mizawak justificó que no hubo incorporación por concurso “y lo cual resulta más grave aún”, dijo, no había cargos vacantes ni partidas presupuestarias que permitiesen aquel pase a planta permanente.