Recientemente se dio a conocer de una mujer que volvió del continente europeo y presentó un cuadro clínico compatible con el coronavirus, por lo rápidamente fue asistida en el hospital Masvernat de Concordia, donde se encuentra aislada y se le efectuaron los estudios pertinentes para descartar que se trata de un caso que alerta al mundo. Se trata de una concordiense que llamó el martes por la noche al nosocomio y se aplicó el protocolo para estos casos.

Embed

La titular del área de Epidemiología del hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, Fabiana Leiva indicó a LT 15 Radio del Litoral que “no podemos dar muchas precisiones porque todavía no tenemos muy en claro, pero sabemos dónde viajó, con quién viajó y demás. Es una paciente que estuvo en la zona epidémica, sabemos que estuvo en el norte en de Italia y creo que también en Alemania, donde hay circulación viral”.

La profesional indicó que “se activó ayer por responsabilidad de esta señora. Llamó al hospital primero, preguntó qué es lo que debía hacer, se le informó que concurra al hospital, no estuvo en contacto con ningún otro paciente en la guardia. Se la hizo pasar como prioritario a un consultorio, donde no volvió a entrar nadie más hasta que no estuvieran dadas las condiciones de aislamiento del personal de salud. Se hizo todo como lo indica el protocolo de atención. Se les hicieron todos los estudios pertinentes”.

Leiva precisó que “de momento esta paciente está asilada, hasta ahora, sin riesgo de haber contagiado desde que nosotros tomamos intervención. Esta madrugada se le tomaron las muestras y se enviaron al Instituto Malbrán, que es el único centro nacional que está autorizado para manipular estas muestras. Como todo virus respiratorio se aerosoliza, por decirlo de una manera flota. Por lo tanto, con la manipulación de la muestra la posibilidad de contagio también existe, por eso lo que se ve en televisión como se viste el personal de salud”.

En cuanto a la enfermedad del coronavirus, Leiva contó que “es un virus que ha mutado, por lo que la característica genética específica de este virus en cuanto a cuánto vive en el medio ambiente todavía se está estudiando. Lo que se sabe es que tiene un periodo de incubación de hasta 14 días. Si esta persona estuvo en un lugar donde hay circulación viral, más allá de los 14 días se descarta que sea coronavirus. Esperemos que sea una falsa alarma, pero a los protocolos hay que seguirlos para evitar que después haya circulación viral”.

Embed

Alerta en el Masvernat

A raíz de la difusión del caso sospechoso se generó cierto nerviosismo en los familiares de pacientes internados en el nosocomio concordiense. Por estas horas circula en forma viral un video en el que se restringe el acceso a familiares en ciertos pabellones.

En las imágenes se puede ver cómo le prohíben el ingreso de cuidadores al un área del hospital.

El personal explica que hay una mujer internada que llegó de sus vacaciones en Europa descompensada y con síntomas febriles.

En tanto las mujeres, familiares de pacientes internados en el nosocomio, reclaman que esta persona esté aislada y no en contacto con otros enfermos.

Conferencia de prensa de la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez