Solo en este siglo se redujo a la mitad la población rural

La migración de familias del campo a la ciudad es un fenómeno de movilidad social que comenzó a darse a partir del inicio de la segunda mitad del siglo pasado, y que se hizo irreversible en las dos décadas del siglo XXI.

Las causas son múltiples, y van desde intereses o necesidades familiares, falta de servicios, precariedades y también pérdida de empleos ante los nuevos procesos productivos, cada vez más tecnificados.

Hay una fuerte incidencia de la propiedad de la tierra como factor expulsor de familias debido a la concentración económica; a ello hay que sumarle producciones muy poco demandantes de empleo, como la extensión de las fronteras agrícolas para las plantaciones de soja.

La ruralidad, parte constitutiva de la identidad nacional, va quedando relegada frente al avance del proceso de despoblamiento que se vive en todo el país.

Ese cambio de fisonomía quedó reflejado en el Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado en 2018, cuyos datos van apareciendo desde fines del año pasado. Fue el segundo relevamiento del siglo; el anterior había sido en 2002.

Precisamente, solo entre ambas actualizaciones del sector agropecuario se observó la reducción a la mitad de la población residente en el campo en la provincia, según pudo constatar UNO de acuerdo con un entrecruzamiento de datos estadísticos.

De un total de 68.550 personas que residían en explotaciones agropecuarias, en 2002, 16 años después la cifra quedó en 34.612.

El CNA de 2018 dio cuenta de que en Entre Ríos, unas 34.612 personas residen en 8.221 explotaciones agropecuarias (EAP): 5.918 son productores o socios, 10.927 familiares que trabajan; 6.345 familiares que no trabajan; 3.020 no familiares que trabajan; y 2.125 no familiares que no trabajan. Además, dentro de otros tipos o marcos jurídicos, son 3.782 trabajadores y 2.495 residentes no trabajadores

En 2002, en el marco del anterior relevamiento, residían en explotaciones agropecuarias 68.550 personas: 13.425 eran productores o socios del emprendimiento; 33.055 familiares del productor o socio; 8.206 trabajadores no familiares; 13.799 otros residentes; y 65 que no discriminaron relación.

Esos datos muestran la notable reducción de la cantidad de trabajadores en las EAP: en 2002 había 43.687, y en 2018 se relevaron 24.955, bajo distintas figuras jurídicas laborales y 3.231 socios que trabajan.

El proceso de concentración económica en el campo es un factor incidencial contundente: las 13.873 EAP actuales, representan casi la mitad de las existentes en 1988. La provincia pasó de 27.197 EAP ese año, a 21.577 en 2002 y finalmente, a 13.873 en 2018.

Es decir que en 30 años desaparecieron más de 13.000 empresas agrarias.

Por otra parte, actividades como la producción de cereales y oleaginosas también impulsan la migración de familias del campo a la ciudad, ya que son menos demandante de capital de trabajo, como antes lo eran la ganadería y el tambo.

Otros datos

El mapa muestra que para la agricultura hay un total de 37.400.000 hectáreas cultivadas. Si bien el área se mantuvo en los mismos niveles de 2002, creció la superficie con cereales: de 9.900.000 pasó a 11.300.000 hectáreas, y la de oleaginosas, que pasó en 2002 de 12.900.000 hectáreas a 14.300.000 en 2018. Entre Ríos es la quinta jurisdicción provincial del país con mayor área sembrada de cereales y oleaginosas, detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, con 730.000 y 1 millón de hectáreas respectivamente.

Con respecto al sector ganadero, en Entre Ríos había en 2018 2.896.323 cabezas de ganado bovino; 201.891 de ganado bovino; 6.267 crapinos; 315.428 porcinos.

Otros datos reflejados por el censo marcan que en la provincia, hasta el 30 de junio de 2018 había 581 explotaciones agropecuarias con rodeo de tambo y 609 tambos.