Solo el 23% de concesionarias de autos cree que habrá repunte en 2021

En este contexto, desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) realizaron una encuesta a nivel nacional en el sector de las empresas vinculadas a la actividad automotriz, y solo el 23% estimó que el panorama mejorará en los próximos tres meses. Los resultados revelaron que el 50% espera un panorama de estabilidad respecto a la situación económica del país y del rubro, y el 27% respondió que cree que será peor que hoy.

Al extender el plazo de la pregunta hacia fines de 2021, el 56% de los encuestados espera una mejora, 22% que estará igual y 23% que empeorará.

“Todo indica que en el 2021 debería repuntar, pero ese repunte se va dar en función de lo que el gobierno nacional haga y de las variables claves, como son el tipo de cambio, saber cuál va a ser el valor del dólar; cuál va a ser la brecha cambiaria, si va a existir o no; y lo otro son las restricciones a las importaciones”, analizó Reiss, y comentó: “Personalmente creo que en 2021 va a haber un incremento respecto a este año, porque el 2020 ha sido uno de los peores años”.

Asimismo, evaluó: “Haciendo un balance, este ha sido un año difícil, y muy extraño. Arrancamos los primeros meses y la situación era muy mala, y una vez decretada la cuarentena no todos pudieron abrir. Luego empezó a ampliarse de manera abrupta la brecha cambiara. Y en este momento los autos están con un valor a dólar oficial y se dio un boom de ventas por la cuestión de que un vehículo en Argentina sale 10.000 dólares y con 5.000 dólares la gente lo podría llevar”.

“Obviamente no es accesible para todo el mundo, pero muchos tuvieron la posibilidad de comprar un vehículo en dólares más barato que lo que usualmente vale”, agregó.

Consultado por lo que más se vendió a lo largo de estos meses, el empresario sostuvo: “Lo más demandado en nuestra provincia son las pickups, porque la mayoría de los clientes que las compran son gente de trabajo vinculada a la producción agropecuaria, un sector en el que los valores también están actualizándose. Y como el precio de los vehículos está a dólar oficial, han podido seguir renovando sus herramientas de trabajo. Una pickup hoy se consigue de 2 millones de pesos en adelante”.

Por otra parte, aseguró: “También empezó a crecer mucho la venta de los planes de ahorro, ya que la gente no puede canalizar o no encuentra una forma de ahorro; entonces, con 500 pesos puede comprar a través de cuotas, autos que a medida que van subiendo, sus ahorros también se van actualizando. Pueden adelantar sus cuotas y a medida que tienen disponibilidad de fondos los van invirtiendo en autos. Es una forma de comprar utilizando pesos para un bien que está a valor dólar oficial, es decir entre 80 y 85 pesos”.

Otro aspecto que condiciona al sector es la posibilidad de importar, y Reiss aclaró: “Hoy lo que está pasando es que las fábricas no pueden importar los autos que los clientes están demandando, porque no están los dólares para importar. De hecho, en la mayoría de las marcas estamos vendiendo para hacer entrega a uno, dos, tres o cuatro meses en adelante, porque no hay lo que los clientes están demandando y las fábricas no puede ingresar lo que quieran, tienen ciertos limites y eso va a estar en función de la disponibilidad de dólares que haya en el país. Esas tres variables van a definir si el mercado puede crecer, se va a mantener o pueda bajar”

Concesionaria.jpg Solamente el 23% de las concesionarias de autos cree que habrá un repunte en 2021

Financiación

Respecto a las posibilidades de financiación que ofrece el mercado, Reiss explicó: “Los planes de ahorro son una forma de financiar la compra de un 0Km. Sino, nosotros representamos dos marcas puntuales, Volkswagen y Toyota, y las dos empresas tienen su compañía financiera, que financian hasta 48 meses a tasas fijas y en pesos, y dan la posibilidad de financiar hasta un 60% o 70% del valor del vehículo, con distintos tipos de entrega, en función del producto que cada compañía quiera promocionar”.

Tendencia

En cuanto a las ventas en este último tramo del año, el empresario paranaense observó que “en noviembre y diciembre la gente empieza consultar para comprar, pero ya con entrega en enero, un auto que sea modelo 2021”.

No obstante, según indicaron desde Acara, nivel nacional el número de vehículos patentados durante noviembre de este año ascendió a 34.563 unidades, lo que representa una suba del 33,9% interanual, ya que en noviembre de 2019 se habían registrado 25.803 unidades.

El presidente de la entidad, Ricardo Salomé, comentó al respecto: “Noviembre continúa con esta tendencia de incremento de los patentamientos que se inició allá por junio, que se mantiene y que seguirá. Aunque por un tema estacional, noviembre siempre es menor a octubre, pero el dato fuerte es el crecimiento interanual del 34%, que nos va a llevar a finalizar el año con cifras cercanas a las 345.000 unidades”.

De cara a los próximos meses, subrayó: “Podemos proyectar para el año próximo un mercado mayor que, si se consideran algunas de las medidas de incentivos que hemos propuesto, podría tener un piso de 440.000 unidades para 2021. Esto sería retomar el nivel de actividad de 2019, es decir volver a un escenario prepandemia, lo cual sería una muy buena noticia”.