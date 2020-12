El joven destacó la repercusión de la colecta de este miércoles y se manifestó “muy contento con la predisposición de la gente y muy agradecido”, al tiempo que explicó que organizó la donación para “devolver un poco al hospital, a la salud pública, a la ciudad y a la gente algo de todo lo que hicieron" por él.

La importancia de donar

“Quiero decirle a la gente que no ha donado que se acerque, que no tenga miedo. No es doloroso. Hay un tabú que es decir: ‘me pinchan’, ‘capaz me siento mal’. No, la verdad es una experiencia super positiva. Hoy hubo varias personas que lo hicieron por primera vez y me dijeron 'estoy tranquilo, pensé que era otra cosa y a partir de ahora voy a hacerlo'”, valoró Moro en el marco de la colecta en el hotel.

Y remarcó su mensaje a la sociedad: “Que no llegue el momento de decir: 'hay que donar sangre para Nicolás'. Estaría bueno que sea algo que nazca, socialmente aceptado y que la gente conozca la importancia que tiene la sangre”.

DonacionSangre.jpg UNO / Diego Arias

Luego de la colecta de este miércoles, ya se prepara una próxima jornada, que podría ser junto con la Peña de Boca, según anticipó el joven, hincha xeneize.

Descubrir la leucemia en el extranjero

Nicolás compartió la historia de su dura experiencia y de su superación de la leucemia en diálogo con La Radio de UNO, por FM La Red Paraná 97,1. Recordó: “Por una cuestión laboral estaba trabajando a fines de noviembre del año pasado en Francia, en su temporada de invierno. Venía todo excelente. El hotel quedaba en el medio de la montaña, así que en el tiempo libre íbamos a esquiar”.

“Una tarde libre, esquiando, tuve un golpe. El dolor no se me iba, fui al hospital de la ciudad, me hicieron una ecografía del hombro y vieron que estaba infectado. Se hizo un minidesgarro y se estancó la sangre. No se curó y me operaron”, reseñó el joven de 30 años. Y evocó: “En el pre-quirúrgico, cuando me sacaron sangre, vieron que algo no andaba bien y el diagnóstico era leucemia”. El cáncer de la sangre.

“El mismo tipo que me había sacado sangre me dijo: 'Nicolás, tenés leucemia'. Me cayó como un baldazo de agua fría”.

Nicolás contó que fue aislado en una habitación del hospital francés y que no pudo siquiera armar su propia valija para regresar a la Argentina, para lo cual lo ayudaron sus compañeros del hotel en el que estaba trabajando. “Pude volar al otro día y salir de Francia antes de que empiece la pandemia: hice Lyon-París-Ezeiza, donde una ambulancia estaba esperándome y me trajo al hospital San Martín”, continuó.

DonacionSangre2.jpg UNO / Diego Arias

Solidaridad y superación

En el nosocomio de Paraná ya lo estaban esperando y alcanzó a iniciar su tratamiento antes de que el coronavirus aparezca en la ciudad. Nicolás recibió gran cantidad de donaciones de sangre para su tratamiento, que transitó y logró superar incluso más rápido de lo habitual.

En junio dejó el hospital San Martín y continuó curándose en su casa acompañado por su familia. Hoy, asegura, se encuentra de salud “como una persona normal” y ya comenzó trabajos de rehabilitación para volver a jugar al fútbol.

Al recordar sus meses más difíciles, Nicolás comentó: “Fue un tratamiento muy delicado, prácticamente no podía recibir visitas, solamente entraban mis viejos y mi hermano a la habitación”. Pero resaltó, por último, “el apoyo de los mensajes, las llamadas de amigos y gente conocida. Todo suma y es fundamental”.

“Yo no dudé un segundo en volverme a transitarla en mi ciudad, con mi familia y mis seres queridos”.