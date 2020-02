Solicitan medidas para frenar el tarifazo del agua en Concordia

Generaron malestar en los contribuyentes las recientes facturas que llegaron a sus domicilios por parte del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) de Concordia debido a los incrementos en el importe final. Las subas se dieron de manera que en algunos casos se sorprendieron porque las mismas llegaron hasta con un 400% de aumento. Desde el bloque de Juntos por el Cambio se manifestaron con preocupación por esta situación y solicitaron un freno al tarifazo.

El concejal Felipe Sastre indicó a UNO: “Este aumento se votó el 6 de diciembre el año pasado con la composición anterior del Concejo Deliberante y desde ese momento desde el bloque de Cambiemos se advertía a la gente que se venía el aumento. Nuestros concejales (Magdalena) Reta y (Carola) Laner que renovaron y los concejales (Esteban) Benítez y (Nicolás) Moulins votaron en contra”.

“La gente empezó a recibir las boletas y nos pidieron que tomemos intervención. Lo que sucedió es que el tema está afectando al bolsillo de la gente. Lo que hicimos con mis compañeros del bloque fue hacer un análisis caso por caso y en base a eso hicimos una propuesta que se elevó al Poder Ejecutivo”, manifestó el edil, que recientemente se reunió con muchos afectados para buscarle una solución.

Desde el bloque esgrimieron que la propuesta es que “se le dé una solución de corto plazo y sería retrotraer la tarifa a los valores anteriores al mes de diciembre, antes de que se vote el aumento y sería un alivio inmediato. No obstante, tiene que ir acompañado de políticas a mediano plazo”. Para el edil sería conveniente universalizar el uso de los medidores de agua. Justamente el titular del EDOS, Jorge Mendieta, manifestó oportunamente que “de 40.000 usuarios del EDOS solo 7.000 tienen medidor, entonces el problema que tenemos es el costo que nos genera la producción excesiva del agua”.

“La ordenanza del año pasado recarga en un 100% a quien no tiene medidor, entonces una forma de evitar ese recargo es universalizando el uso. Le vamos a pedir al doctor Enrique Cresto, que hoy es titular del Enohsa, que contribuya desde su lugar, como se está haciendo en la ciudad de Chajarí, que el Enohsa va a hacer una colaboración para universalizar el uso del medidor”, indicó. Al mismo tiempo Sastre expresó que el medidor de agua debe tener el debido control. “Mucha gente reclama que teniendo medidor, no pasan a medir o hay errores de medición y eso genera que en la factura lo que deben pagar no es realmente lo que se consumió”, sostuvo. Al mismo tiempo elevarán un pedido al defensor del Pueblo, “para que en su carácter de legitimado en una acción que afecta a todos los concordienses pueda tomar cartas en el asunto”.

En cuanto a las subas que recibieron algunos contribuyentes, se destacan que han llegado hasta el 400%. “Hay un dato oficial que dice el EDOS en cuánto aumentó el coeficiente que se aplica sobre el avalúo fiscal, pero como esto que se votó en diciembre trae algunos otros rubros, eso hace que el coeficiente que aumentó en más del 40% que dice el Edos, se ve incrementado mucho más. Por ejemplo, el recargo por no tener medidor pasó al 100%. Si una persona tiene una factura de cualquier período pasado con una deuda, ahora hay un recargo por mora del 35% en cada factura que le llegue hasta que regularice la situación de deuda que tiene. Esos recargos son los que multiplica lo que venían pagando”, manifestó.

Entre los ejemplos destacó: “Una señora que fue a la reunión que nosotros hicimos en la semana nos mostró su factura y el aumento representó el 400%. Pasó de 400 a 1.700 pesos aproximadamente. En un contexto en el cual vendrá un aumento de la Tasa General Inmobiliaria, donde ya están llegando las boletas de aumento del impuesto Inmobiliario provincial. Es un combo que se hace muy difícil para que mucha gente la pueda pagar”, finalizó.

Disidencia

Una de las voces del oficialismo que salió a respaldar la medida fue la concejala Claudia Villalba. La edila sostuvo que “la acumulación de cuatro años de hiperinflación con un gran aumento de los productos de potabilización que son todos importados, variables a valor dólar, hizo que hoy se tengan que aumentar los ingresos y a la vez proponiendo la mejora del servicio”.

“Sastre debería dejar de intentar trascender vendiendo espejitos de colores a los contribuyentes y comenzar a trabajar como concejal. No estuvo en las extraordinarias porque estaba de vacaciones, no conoce su despacho y se le está pagando un sueldo para que trabaje legislativamente”, manifestó. Al mismo tiempo que agregó: “El bloque de Juntos por el Cambio debería dejar de mirar para otro lado y hacerse cargo de la inflación, el alza del dólar y el endeudamiento que deja su gobierno y ponerse al servicio de los concordienses, no solo como una oficina de reclamos sino como un representante de un sector político que debe aportar a buscar soluciones”.

Descontento en el centro de comerciantes

Desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia se manifestaron preocupados por los “desmesurados aumentos de los impuestos municipales y las tasas municipales. El comunicado emitido indicó: “Estos nuevos aumentos se verán reflejados en incrementos de alquileres y demás costos fijos que harán más difícil aún la supervivencia de las pymes de nuestra ciudad y el traslado de mayores costos a los golpeados consumidores”.

“Nuestra ciudad es tristemente célebre por ser considerada una de las más pobres de Argentina, motivo por el cual el gobierno nacional lanzó aquí mismo el plan contra el hambre más urgente. Pero también es conocida estadísticamente por ser una de las ciudades con mayor presión fiscal del país y la provincia de Entre Ríos por tener uno de los costos más altos de la electricidad”, consideró.