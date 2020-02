La jueza de Garantías N° 6, Elisa Zilli, dictó este jueves el sobreseimiento para los dirigentes agropecuarios Elvio Guía, director de la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel (delegado de FAA), Atilio De Angeli, Juan Echeverría (de Chacareros Federados, grupo interno en FAA) y Guillermo Bowes (oriundo de San Gustavo, en el departamento la Paz), acusados por lesiones graves e incitación a la violencia durante una protesta frente a Casa de Gobierno en 2015.

En aquella oportunidad, con Sergio Urribarri como gobernador, los productores se movilizaron con tractores a la Casa Gris en reclamo de medidas de salvatajes para el campo. Hubo quienes arrojaron huesos de animales y otros objetos contundentes contra los policías que custodiaban el lugar, y 10 de ellos sufrieron heridas de diferente consideración.

Luego de una negociación entre las partes, la mayoría de los policías acordó en mediación penal el pago de un total de 400.000 pesos. Pero hubo uno que no firmó el acuerdo, Walter Velázquez, que fue el que más daños sufrió: un fuerte impacto en la cabeza le provocó lesiones irreversibles que terminaron con su carrera policial.

tractorazo 2015.jpg

El 10 de abril de 2019 el juez de Garantías Mauricio Mayer dictó el sobreseimiento de los dirigentes, a raíz de ese acuerdo firmado por la mayoría de los denunciantes. Sin embargo, el trámite fue revocado ya que el policía Velázquez continuó con la demanda.

Luego de varias conversaciones con los defensores, el uniformado firmó un acuerdo con el productor Bowes y la Federación Agraria Argentina (FAA), el cual se concretó el 29 de octubre de 2019, ante la jueza Civil y Comercial N° 3 Norma Ceballos. En la conciliación se acordó que el productor que lo agredió pague una suma de alrededor de 650.000 pesos por daños y perjuicios.

A raíz de esto, este jueves se realizó la audiencia en que la jueza Elisa Zilli dictó el sobreseimiento tras escuchar al fiscal Santiago Brugo y al abogado defensor de los ruralistas, Julio Federik.

Elvio Guía fue el único de los dirigentes que estuvo en la audiencia. Tras ser sobreseído, dijo a Entre Ríos Ahora: “Estábamos en un reclamo justo y gracias a Dios llegamos a un entendimiento con los policías damnificados y pudimos llegar a un fin con este proceso. Hubo acuerdo en la parte penal y civil y había que darle un corte a esto. Hoy se termina este proceso muy largo, que en un primer momento decíamos que era político. Pero bueno, ya está, ya pasó. Hay que seguir trabajando”.

“Nosotros estamos convencidos que no hicimos incitación a la violencia. Hubo lesiones y desmadres, pero siempre pedimos a los productores que tengan la conciencia y tranquilidad cuando hacemos una manifestación. Muchas veces se sale de las manos, pero esto no nos amedrenta ni nos frena: los reclamos son genuinos. No somos violentos. En su momento se fue de las manos, pero vamos a seguir reclamando para que los productores sigan en el campo trabajando. Esto no nos frena, y siempre lo vamos a hacer responsablemente”, agregó.