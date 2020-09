La semana que inicia registrará aumento de temperaturas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este lunes se presenta con neblinas matinales. Para el resto de la jornada se espera cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 7º C a 13º C.

Para el martes a madrugada el cielo se prevé parcialmente nublado, algo nublado por la mañana, y nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas irán en leve aumento de 6º C a 20º C.

El miércoles la mínima será de 16º C y la máxima de 24º C. Por la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado y, por la tarde, no tendrán cambios.

Para el jueves se pronostican cielos nublados por la mañana y algo nublado por la noche. En cuanto a las temperaturas, irán desde los 15º C a los 24º C.

El viernes el cielo se presentará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 16º C y los 23º C.

En tanto el sábado, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, al igual que por la tarde. Las temperaturas se registrarán entre 10º C y 20º C.

El domingo se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 12º C y los 21º C.

El pronóstico extendido

Clima Guale.jpg

Clima Del uruguya.jpg

Clima lapazarana.jpg

Clima Parana.jpg

Clima ibicuy.jpg

Clima cdia.jpg