El titular de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos (Festram), Mario Barberán, criticó la sanción definitiva del polémico proyecto que declara servicios esenciales una serie de prestaciones y lamentó que la iniciativa votada este miércoles por el Senado, haya sido impulsada por diputados peronistas. Asimismo advirtió que reclamaran ante la Justicia por la limitación del derecho a huelga, que implica.

El proyecto en cuestión declara como “servicios esenciales” la recolección de residuos, el servicio de agua, el de transporte público y el de inhumación en todo el territorio provincial, iniciativa que limita el derecho de huelga, a los efectos de garantizar tales servicios.

“Nos enteramos cuando el proyecto ya había sido aprobado por Diputados (el 19-11) y no calculábamos que esta barbaridad había sido impulsada por los diputados peronistas (Juan Reynaldo) Navarro, que figura como autor y por (Diego) Lara y (Gustavo) Zavallo, que son coautores. La decepción es doble porque esta movida contra los trabajadores viene del lado del justicialismo. Duele porque hay una contradicción muy grande entre lo que dicen y lo que hacen los legisladores: cada 17 de octubre muchos se golpean el pecho nombrando al movimiento obrero organizado y, después, entran en esta dicotomía alarmante e impulsan y votan un proyecto que es inconstitucional porque vulnera derechos adquiridos del pueblo trabajador argentino”, expresó Barberán a APF.

Luego cuestión la celeridad con la que se avanzó en la iniciativa: “Este proyecto salió en tiempo récord, fue aprobado sobre tablas, no se trató en comisión, ni se convocó a debatir y fue aprobado por todos: acá sí se terminó la grieta”. “Los caminos que quedan son los siguientes, el legal, el administrativo -para que se abra una mesa de diálogo-, y la calle. Si la ley se promulga y avanza iremos a la Justicia para que la norma sea declarada inconstitucional porque claramente avasalla derechos constitucionales”.

En sus críticas el dirigente gremial fue más allá y calificó a la ley como “una pequeña reforma laboral”. Y amplió: “Es un ensayo de reforma, empiezan por los municipales y luego van a seguir con los maestros, con los trabajadores de los hospitales y lo van a continuar extendiendo”. “Se pintaron totalmente de amarillo y todas las críticas al neoliberalismo que hacen a nivel nacional las están aplicando a nivel provincial”, enfatizó.

“El reclamo de la gente es razonable, pero en general las medidas de fuerza son reacciones al estado deplorable de las condiciones de trabajo: están precarizados, no tienen capacitación, ni higiene laboral, no les dan elementos de trabajo, no pagan lo que corresponde y los amenazan con que los van a dejar sin contratos”. “¿Por qué los diputados no se preguntan los motivos por los que los trabajadores realizan medidas de fuerza?”, se preguntó.

Por último, Mario Barberán dijo que le llama la atención que algunos gremios no se hayan pronunciado sobre el tema y que tampoco haya emitido opinión el Partido Justicialista. Me da vergüenza”.