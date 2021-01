Sin tapabocas, ni gel: Igual que en Pinamar, pero en Paraná

Allí dan rienda suelta a la alegría, al baile y a al consumo masivo de bebidas alcohólicas.

la bonita portada 2.jpg

Varias personas se comunicaron con UNO, para consultar si este tipo de actividades están permitidas, o al menos deberían ser controladas por alguna fuerza de seguridad o los organismos sanitarios pertinentes. Para dar fuerza a sus opiniones enviaron fotos y videos de la concentración de ayer sábado, donde tambien ocurrió un incidente náutico con una embarcación.

Se hizo saber que las convocatorias son por las redes sociales, y tras organizarse los eventos, llegan decenas de lanchas y embarcaciones más portentosas con jóvenes dispuestos a pasar la tarde y la noche. Allí, no fue menor el dato, arrojaron pirotecnia y bengalas.

la bonita portada 3.jpg

Se preparan equipos de música, torres de sonido y conservadoras con hielo y todo tipo de bebidas. Hasta allí se podría decir, son mayores de edad, y si no realizan ninguna situación violenta, no debería ser cuestionado por nadie.

¿Cuál es el problema que se observó de parte de los lectores que comentaron en fotos e imágenes de videos?, Qué podría llegar a pasar, justo en medio de la pandemia y del rebrote de casos de Covid en la Argentina.

la bonita portada 1.jpg

Igual que en Pinamar

En las últimas horas, a nivel nacional, se objetó con severas críticas, lo observado en las playas de Pinamar y otras localidades de la costa bonaerense, donde por el nivel de concentración y aglomeración de personas, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio, se analiza seriamente crear una fuerza especial de seguridad para desconcentrar a la gente.

Ayer sábado hubo corridas, peleas, altercados, personas detenidas, y ebrios llevados a los centros de salud.

La Bonita

UNO consultó a la delegación de Prefectura Paraná sobre estos eventos en el islote, pero desde la Guardia se comunicó que no podían dar ningún tipo de información. Más allá de esto, se señaló que desde la fuerza fluvial se hacen operativos permanentes de control en la zona de islas, y en ese sector de los bancos de arena que se encuentran frente a la Toma Vieja, es que se visualizó ayer y este domingo en varias oportunidades el comportamiento de la muchedumbre que estaba disfrutando del río, del sol y de la playa.

No hay prohibición, no hay restricciones por el momento, pero nadie se hace cargo de la concentración de más de 1.000 personas en una isla de pequeñas proporciones, donde se ve claramente que no hay ninguna medidas sanitarias de prevención para evitar el coronavirus.

Incidente náutico

Los lectores de UNO, hicieron saber que los grupos de jóvenes son hijos de reconocidos empresarios, abogados, autoridades judiciales, médicos y hasta dirigentes políticos que en sus "costosas" embarcaciones pasan con todos los pertrechos hacia La Bonita.

embarcación hundida 1.jpg

Una de las embarcaciones, sufrió en la tarde ayer sábado un incidente náutico que llevó a soportar una situación de zozobra. Tal vez por la cantidad de personas que iban sobre la lancha, es que comenzó a hundirse. Buena parte de la embarcación quedó cubierta con agua, por lo que entre varios jóvenes lograron empujarla a tiempo, mientras se habilitaba el dispositivo de extracción interno.