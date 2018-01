Sin subas, arrancó temprano la venta de útiles escolares

De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación de la Nación, las clases comenzarán oficialmente el 5 de marzo. Falta todavía poco más de un mes y medio, pero la venta de útiles escolares ya se intensificó. Los padres van con la lista completa que les entregan en la escuela al finalizar el ciclo lectivo anterior y ya llevan todo o lo más que pueden, para que la vuelta al aula de sus hijos no los sorprenda con algún aumento.





Sin embargo, por ahora no se vaticinan incrementos. Los referentes de las librerías admiten que hubo alguna suba antes de terminar el 2017, pero aseveran que fue "mínima". Incluso afirman que algunas cosas se consiguen más baratas si se las compra por cantidad.





Lo que más empezó a comprar la gente esta semana son las mochilas, que es lo más costoso. Con algún resto del aguinaldo que no gastaron disponen de efectivo y lo utilizan para adquirir este producto. Nereo, quien trabaja como cajero en una librería céntrica contó a UNO: "Las tarjetas de crédito en general quedaron saturadas por las fiestas de diciembre y si tienen algún ahorrito, compran ya los útiles escolares con efectivo. La venta va arrancando y hay quienes que ya empezaron a comprar las mochilas esta semana, y algunos también cartucheras y lápices".





En referencia a los precios que se consiguen, indicó que hay mochilas lisas para adolescentes desde los 650 pesos en adelante. "Por ejemplo, hay de 800 o 900 pesos una de licencia de superhéroes para un chico de primer grado. Las de espalda y las que tienen carrito tienen valores similares, todo depende de la calidad y del tamaño. Unas bien grandes, de buena calidad, está 2.000 pesos", dijo, y agregó: "Ahora se ven más ventas de mochilas para jardín de infantes o Primaria. Los de la Secundaria se arreglan más con lo que tienen; y muchos nenes de 5° grado tiran con las que le quedó del año anterior o les queda la del hermano".





"Por suerte se mantuvieron los precios, pero a la gente que tiene muchos chicos se les hace pesado", señaló, y comentó que en muchas escuelas les dan las listas de los productos pidiendo determinadas marcas. Al respecto, opinó: "Piden muchas cosas en la escuela y exigen tal o cual marca. No debería ser así, porque a la gente se le complica. Tendrían que comprar eligiendo lo más conveniente. Por ahí hay cosas de calidad y más económicas, pero no las llevan porque no es la marca que les figura en la lista".





Respecto a las cartucheras, sostuvo que se pueden adquirir desde los 150 pesos para arriba. "Ahora vienen unas de neoprene a 230 pesos. Los precios dependen de la cantidad de cierres, de cuántos pisos tiene; una de lata con tres pisos está 300 pesos, por ejemplo", expresó.





También indicó que un repuesto de 480 hojas de primera marca vale 250; y uno de segunda marca pro 400 hojas, que si bien son de menor gramaje tienen más grueso los márgenes, está a 110 pesos. Según contó Nereo, por lo general a este tipo de productos lo llevan más cerca de la fecha del inicio de clases.





Los lápices siguen costando 5 pesos y las lapiceras 6. Una carpeta negra común arranca en 50 pesos, y las que llevan alguna decoración están entre 80 y 100 pesos.





En otra de las librerías de la Peatonal de Paraná coincidieron en que lo que más están comprando son mochilas y cartucheras. Celeste, la encargada, comentó a UNO que mucha gente empezó a adquirir estos productos ya para regalar en Navidad y en Reyes; en muchos casos abuelos y tíos optaron por este obsequio "para aliviar un poco a los padres", dijo.





"Hay movimiento, aunque viene tranquilo. Los padres ya empezaron a traer las listas y nosotros de a poquito vamos comprando todo para que entre el 20 y el 25 de enero contemos con un stock completo. Hay muchos proveedores que todavía están de vacaciones", señaló.





También sostuvo que los precios se mantuvieron y aseguró: "Hay cosas que han bajado y las tenemos en oferta por la temporada. Van a encontrar ofertas por cantidad con los lápices, los marcadores, las biromes".





La vendedora hizo referencia a los valores de los productos más solicitados y comentó: "Un repuesto de 480 hojas gruesas está en los 250 pesos; hay lápices de colores desde los 20 pesos por 12 unidades, largos y de muy buena calidad: las carpetas lisas comunes arrancan en los 35 o 40 pesos; los cuadernos de 50 hojas cuestas 50 pesos y los de 100 hojas están alrededor de 80 pesos".





En alusión a los valores de las mochilas, manifestó que las más baratas valen entre 200 y 250 pesos las de menor tamaño, para chicos de Nivel Inicial. "Las que tienen carritos están un poco más, igual que las que vienen con luces, que son las que están de moda ahora", expresó.





Por último, explicó que en esta época del año los clientes pagan sobre todo con tarjeta de débito y con efectivo. "Cuando estamos más cerca de la fecha del comienzo de clases y tienen que comprar todo lo que les falta usan más la tarjeta", concluyó.