Sin profesores ni directora, la Escuela de Danzas cerró el año ante un incierto futuro

“No vamos a bajar los brazos y por eso hoy queríamos darle la oportunidad a sus hijos e hijas, a las familias, porque también bailarán hoy los talleres de adultos, a pisar este hermoso y sagrado escenario, y que los sueños no queden truncados. Los sueños no van a quedar truncados por nosotros, sino por la irresponsabilidad política del Ejecutivo municipal y de la Secretaría de Cultura municipal. Ellos son los responsables de que hoy estemos en estas condiciones, de que no haya docentes ni director. Muchas gracias, disfruten de este momento, que será a modo de ensayo”, dijo ayer la directora de la Escuela de Danzas Municipal de Paraná Alexia Loskin, tras correrse el telón para el inicio de lo que fue el cierre del año de la institución, pero solo a modo de ensayo.

En dos presentaciones, con niños y grandes, y familias que colmaron el Teatro 3 de Febrero, se hizo la despedida de año, que este año se da en un contexto de total incertidumbre sobre el futuro.

protesta2.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.

En la apertura de lo que fue un ensayo general, Loskin estuvo acompañada por el cuerpo de docentes, con carteles de protesta contra la caída de contratos de todos los trabajadores –con más de 10 años de antigüedad. Ayer se conoció el cese de la propia directora, quien estaba al frente desde hace 12 años, con cargo concursado.

La Escuela Municipal de Danzas tiene 40 años de historia de formación de bailarines y grandes artistas.

Loskin indicó también que por esta situación, no fue posible abrir –como es habitual cada año– las inscripciones para el próximo año, a todas las propuestas que ofrece la institución, que actualmente tiene alrededor de 400 alumnos.

E invitó a las familias y a todos los comprometidos con la cultura de la ciudad a sumarse mañana a la movilización y asistencia al Concejo Deliberante, donde se desarrollará una sesión ordinaria.

En el cuerpo legislativo, contó, la intención será visibilizar la situación y, fundamentalmente, defender las normas que regulan el funcionamiento de la Escuela Municipal de Danzas y del Ballet Estable municipal.

protesta1.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.

En ese ambiente con sentimientos contradictorios, se desarrolló la despedida de año. Lo que debió ser una fiesta de los niños y grandes luego de un año de aprendizaje, y familias acompañando un momento de disfrute, quedó envuelto en la angustia e incertidumbre sobre la continuidad de una política cultural que atravesó cuatro décadas, y que formó a varias generaciones de artistas paranaenses.

En la institución se enseñan danzas Clásica, Folclórica y Contemporánea y Actuación.

Días atrás se había conocido la finalización de los contratos de los docentes, que incluso no habían sido notificados sino que se enteraron de la situación cuando quisieron percibir su salario de octubre, que no había sido depositado. La situación afectó a los 13 profesores.

Y ayer se difundió el decreto del Ejecutivo municipal que quitó la dirección de la escuela. La norma que dejó sin efecto la continuidad laboral de 35 funcionarios que ocupaban cargos en direcciones y subsecretarías se fundamentó en el objetivo de tratar de controlar el gasto.

La reducción del plantel de funcionarios mediante el Decreto Nº 2.516/19 fechado el 6 de noviembre, se adoptó por el estado de crisis económica que atraviesa la comuna.

La situación de la Escuela quedó envuelta en el actual caos administrativo y financiero, con serias consecuencias en lo laboral , social y cultural.