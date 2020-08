Si bien ante las primeras medidas de aislamiento decretadas para frenar el coronavirus en el país se barajaba la posibilidad de que los estudiantes Secundarios que egresarán este año pudieran concretar su tan ansiado viaje a Bariloche a partir de agosto o septiembre, la curva de contagios de Covid-19 en este destino se disparó en los últimos días y generó mayor incertidumbre: ayer se confirmaron 110 nuevos casos y hay más de 1.050 personas aisladas en forma preventiva, según informó la Secretaría de Políticas Públicas de Salud de Río Negro.

La última información oficial es de mediados de junio y estableció como fecha tentativa atada de pies el 15 de septiembre, pero las condiciones sanitarias y epidemiológicas del país hacen peligrar esta posibilidad.

En las agencias de viaje hay hermetismo para hablar sobre el tema y hay quienes mencionan por lo bajo que podrían postergarse para enero, febrero e incluso marzo los viajes a esta ciudad. Nadie quiere alarmar a los padres y menos a los alumnos que aguardan poder concretar este sueño, que es costoso y en muchos casos se pagó en cuotas y con esfuerzo.

bariloche.jpg Coronavirus. Se planteó retomar en septiembre la actividad del turismo estudiantil, pero las condiciones sanitarias en el país postergan la posibilidad.

En la Fanpage de una de las compañías que organiza este tipo de paquetes para los adolescentes que culminan esta etapa estudiantil intentan mostrarse optimistas y hablan de “la cuenta regresiva”, compartiendo mensajes que procuran brindar alguna seguridad que contrarreste de alguna manera la inquietud de los chicos y de sus progenitores: “Cuando lo importante es compartir esto con amigos, vale la pena esperar. Todo llega. Falta menos”, o “La Patagonia Argentina siempre tiene lugares mágicos que te van llenar de emoción durante el viaje en cualquier época del año y vas a quedar impactado ante tanta belleza”, expresaron en los posteos de los últimos días.

Las respuestas de algunos papás en las redes sociales son disímiles: “Lástima que pagamos un viaje para que los egresados 2020 disfruten de la nieve, pero no la van a poder ver”, lamentó una mamá de nombre Gabriela.

“Ojalá los egresados 2020 puedan disfrutar de su viaje tan esperado y soñado como corresponde. Por otra parte, creo deberían darnos algún beneficio por pagar temporada alta y no poder hacer uso de la misma”, reclamó Alejandra, otra madre. Susana, quien está en la misma situación, expresó: “Los chicos están ansiosos. Sabemos que no se puede programar nada, pero espero que no los dejen sin viajes porque ya, en mi caso, lo pagué en su totalidad seis meses antes. Espero que cumplan, sea cuando sea. Aunque sea verano”.

Agencias de la región consultadas por UNO afirman que tienen todo listo para el momento en que reciban la autorización para emprender el itinerario, y coinciden en que no hay ninguna información oficial al respecto y que dependen de las decisiones que vayan tomando en conjunto las carteras de Salud y de Turismo.

En este marco, Marcelo, gerente de una empresa con sede local, comentó a UNO: “Sigue todo igual. En teoría los viajes estudiantiles van a arrancar en septiembre. Eso es lo que habían proyectado y lo que se informó a través de un comunicado de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (Ateba). Pero lo cierto es que no se sabe qué va a pasar, esto es un día a día, y oficial hoy no hay nada”.

Proyección

Adrián Manzotti, integrante de la Comisión de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), había advertido hace poco más de un mes que “los primeros viajes serán realizados por los estudiantes de provincias que están en la fase 5 y con el inicio de clases presenciales, y Bariloche y la provincia de Río Negro también deberán transitar esa fase”.

Con más casos de coronavirus en el destino preferido de los futuros egresados, crece la incertidumbre, y al respecto, Marcelo manifestó: “Nosotros como empresa ya tenemos todo armado si nos dicen que salimos mañana. Pero la verdad es que hoy no hay una fecha cierta de cuándo arrancarían los viajes. Los papás están esperando, al igual que los chicos, que pobrecitos se perdieron lo lindo del último año, y están aguardando con paciencia. Ellos saben que esto va más allá de la voluntad de cualquier empresa”.

“Todos están tranquilos, porque los chicos sí o sí van a viajar, en el momento que nos habiliten. Y esperamos que esto se resuelva de la mejor manera posible. Decir algo es adelantarse, todo depende de lo que defina el gobierno nacional”, reiteró.

Andrés, de otra agencia de la región que trabaja con estudiantes de diversas provincias del país, remarcó que “no hay ninguna fuente oficial que diga que los viajes serán en enero y febrero”, y aseguró: “Por el momento, de acuerdo a la información que tenemos del Estado, nos preparamos para hacer los viajes a partir del 15 de septiembre. Si esto se va a concretar o no, si es o no conveniente y seguro ir ese mes, son todas suposiciones y opiniones personales. Recién el 1° de septiembre nos van a decir si se puede salir desde esa fecha en adelante, o si hay que pasar los viajes a octubre, noviembre, diciembre o enero del año que viene. Todo va a depender de la situación sanitaria, y desconocemos cuál va a ser dentro de un mes, porque es muy dinámico esto. Ya hemos visto informaciones alarmistas y temerarias, pero nosotros debemos basarnos en la información oficial, lo demás es mera especulación”.

Asimismo, subrayó: “Hay gente que está con mucha incertidumbre con todo esto y hay que ser cuidadoso con lo que se anuncia. Lo que se había hablado es que es muy posible que haya localidades del país que puedan probablemente a viajar desde septiembre y octubre, y que el AMBA y los lugares con circulación comunitaria sí tengan que postergar el viaje entre enero y marzo del año que viene”.

Por otra parte, sostuvo que en las reuniones hechas a través de la plataforma Zoom con los estudiantes, ellos les manifiestan sus ganas de viajar: “Darles este cierre sería obviamente algo muy lindo en cuanto a la parte anímica. Y al margen de esto, queremos llevar tranquilidad a los padres, porque el viaje debe ser un disfrute para los chicos, pero para los padres es fundamental que vayan con todos los cuidados”, dijo, y añadió: “Además de que debemos aplicar los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud, nosotros ya tenemos protocolos propios para cuidarnos entre todos cuando podamos hacer el viaje. Así que estamos en la dulce espera, ya preparados para salir, pero hay que esperar a poder hacerlo de manera segura”.

Acto seguido, reflexionó: “La idea es que realicen su viaje de la forma más normal posible. Cuando haya definiciones por parte del Estado vamos a programar nuestros servicios, que posiblemente serán con normas diferentes a las que había antes, como las discotecas con menos gente”.

Respecto a otros destinos que suelen elegir quienes terminan el nivel Medio y descartaron Bariloche como opción, desde una agencia de Paraná confiaron a UNO: “La situación es la misma para los viajes a Carlos Paz y a Bariloche, y en lo que hay más incertidumbre todavía es con los viajes de egresados a Brasil, porque ya es otro país y la situación epidemiológica es más complicada”.

Por ahora, este es el panorama que presentan las agencias, sin contemplar aún si se hará un reembolso en caso de que algún estudiante no pueda viajar por algún motivo en la fecha en que se reprograme el viaje.