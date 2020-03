Marcelo Comas

mcomas@uno.com.ar

Un 8 de marzo luctuoso en Paraná. Otro asesinato por violencia machista reavivó todo el dolor contenido de las mujeres y de una sociedad que se hartó de la falta de acciones del poder político. Por eso se convocó a una concentración ayer en esta ciudad y el lugar de reunión volvió a ser la explanada de Tribunales. Como cuando se pidió por la aparición con vida de Micaela García y se la encontró muerta, a manos de un femicida. Nada parece haber cambiado desde aquel entonces. ¿O las medidas pensadas para proteger a las víctimas fueron efectivas? La comunidad en forma autoconvocada, en su mayoría mujeres de todas las edades, tomaron como bandera el nombre de Fátima para hacer explícito el enojo, la bronca y la rabia contra el sistema judicial. La joven asesinada de la forma más atroz estuvo presente a través de los audios de voz que se reprodujeron en el lugar. Fue el momento más desgarrador de la tarde. “Ya no sé que hacer. No veo que ese hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo. Como tiene gente en la policía y es amigo del juez Toloy, y de toda su familia. Nunca va a pasar nada”, decía la joven angustiada.

Esos mensajes, que había compartido con una amiga cercana, son la prueba del acoso, el abuso y el hostigamiento que sufría por parte de su expareja. Su calvario venía desde hace mucho tiempo, aunque ella alertó que sus denuncias nunca fueron atendidas. “Estoy podrida de denunciarlo, y que la Policía no haga nada; ni la Policía, ni el juzgado ni nadie. Ayer fui al juzgado para ver lo que había pasado con las últimas denuncias que había hecho. Y nunca me llegaron los papeles de las órdenes de restricción. Me dieron un papel de 2018 que no sirve ni para mierda”, dijo llorando.

La marcha del dolor

Los primeros en llegar a la zona de Tribunales fueron amigos y familiares de Florencia. Solo 24 horas habían pasado de la convocatoria realizada el sábado en el mismo lugar y que luego se replicó en la Fiesta Nacional del Mate para visibilizar la búsqueda. Algunas personas cuestionaron que el sábado , mientras todavía se seguía buscando con vida a la joven, se mantuviera la propuesta cultural en la Costanera Baja.

Los abrazos intentaban calmar tanto dolor en medio de una tarde calurosa de verano. Había bronca contenida y sensación de que las cosas se están haciendo mal. UNO obtuvo el testimonio de una de las jóvenes que participaron de la protesta. “¿Por qué se sigue matando a las mujeres?”, preguntó este cronista. “Mientras la sociedad no entienda que el machismo y el patriarcado es algo que nos atraviesa a todos, mientras la Justicia no se haga mella, los femicidios y los abusos van a seguir ocurriendo. Es una cuestión política, cultural, judicial, nos atraviesan por un montón de lados, hace años, hace siglos. Va a seguir pasando, por ahora. Todas estas fuerzas están operando en favor de ese sistema patriarcal, que nos oprime a todos por igual, no solamente a las mujeres”, reflexionó la mujer.

Pedido y vigilia

La movilización que se hizo masiva a partir del incesante flujo de personas registró algunos desmanes menores, pero que desvirtuaron el objetivo del reclamo. En cierto momento, cuando el colectivo de mujeres reclamaba que algunos de los operadores judiciales se acercara a dar respuestas, un grupo rompió una de las puertas de vidrio del acceso a Tribunales.

Se atribuyó el hecho a dos varones que habrían arrojado piedras y se dieron a la fuga, según confió una fuente a este medio.

Después se escucharon a algunas oradoras y algunas propuestas que se fueron debatiendo. Así, por ejemplo, se convocó a realizar una vigilia y un acampe durante 24 horas para esperar respuestas de las autoridades.

A esa altura calle Laprida se había cortado por pedido de las organizaciones, mientras en el interior del edificio los funcionarios a cargo de la causa brindaban una conferencia de prensa.

Cuando se escuchaba el testimonio de una de las mujeres, se pidió a “los varones, y a los medios de comunicación amarillistas, que dejaran de cubrir” ese momento de la protesta. Con malos modos, pidieron a los trabajadores de prensa que dejaran el lugar, lo que representó un verdadero atropello y una medida que también desvirtúa la manifestación.

Al cierre de esta edición se debatía cómo continuaba la medida, en función de que hoy habrá varias acciones en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en Paraná se realizará una concentración y marcha desde la Plaza 1° de Mayo hacia los Tribunales y Casa de Gobierno.

Dolor y bronca mezcladas en el 8 de marzo más luctuoso para las mujeres y para toda la comunidad de Paraná.