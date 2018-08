Sin cortes, madereros mantienen la protesta a la vera de la ruta nacional 14

Luego de reclamar el lunes en el Centro Cívico de la ciudad, y tal como se había planificado continuar con la protesta en la ruta nacional 14, el sector maderero entrerriano mantuvo distintas reuniones y gestiones, que llevaron a resolver, en horas de la tarde, no realizar cortes de tránsito en la autovía, a partir de la convocatoria a una reunión con representantes del gobierno nacional hoy a las 17, en las oficinas de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

Anoche, camiones y maquinarias continuaban apostadas a la vera de la ruta 14, en el Kilómetro 250 –en el acceso a Calabacilla–, con la presencia cercana de Gendarmería Nacional, sin afectar el paso vehicular.

Según se informó a UNO, la calzada está liberada, y hoy por la mañana se hará una nueva volanteada para informar y visibilizar la profunda crisis estructural que afecta a una de las economías regionales claves para Concordia y la región.

Pero la protesta se mantiene, hasta tanto se conozcan los resultados del encuentro que se mantendrá hoy con funcionarios nacionales. Esta convocatoria frenó el corte total de la autovía, que amenazó hacerse como consecuencia del infructuoso encuentro que un grupo de madereros había mantenido cerca del mediodía en Paraná, con el ministro de Economía, Hugo Ballay.

Los propietarios de aserraderos de Concordia, junto a trabajadores y otros actores de rubros vinculados al sector, reclaman al municipio, gobierno provincial y Nación, una tarifa diferenciada en la energía eléctrica para la industria, reducción de impuestos provinciales y nacionales, y créditos subsidiados para la industria, entre otros planteos.

Desde la decisión de postergar hasta hoy cualquier profundización de las protestas, el sector optó por no hablar con los medios de comunicación, solicitud exigida por el gobierno nacional, según explicaron.

El acampe en la ruta 14 se había iniciado ayer cerca de las 8. La protesta, tal como había adelantado UNO, no iba a afectar el paso particular de vehículos, aunque se pretendía detener a los camiones madereros de otras provincias. Sin embargo, eso finalmente no se concretó y solo se detenía hubo entrega de panfletos y volantes con el detalle de las dificultades y problemáticas que atraviesa el sector, compuesto en el departamento Concordia por unos 70 aserraderos, con más de 2.500 trabajadores.

Antes del mediodía, un grupo de manifestantes encabezado por el presidente de la Asociación Madereros Concordia Guillermo Brellis, viajó hasta Paraná.

Nada se pudo saber, ante el silencio elegido, acerca del balance del encuentro con Ballay. De todos modos no fue positivo, y eso había derivado en la resolución de cortes de tránsito a partir de las 16, que finalmente no se concretaron por la convocatoria de Nación a la reunión de hoy a las 17.

El gobernador Gustavo Bordet se refirió a la problemática, y dijo que la provincia está brindando respuestas concretas ante las demandas efectuadas. Dio cuenta de los beneficios en lo que se está avanzando en materia impositiva y energética, y acotó que hay cuestiones estructurales de la cadena valor que son responsabilidad del gobierno nacional.

"En lo que está al alcance en la provincia, hemos dados las respuestas. Estamos haciendo un plan de pagos a través de Enersa para que se pueda hacer frente a los costos del consumo eléctrico, que es una de las aristas que planteaban, y en materia de Ingresos Brutos, que están exentos, pero nunca se había pedido la inscripción para tener detallado los niveles de operación, estamos resolviéndolo con un empadronamiento. O sea que lo que se nos planteó ha sido satisfecho", dijo Bordet.

Aclaró sin embargo que existen problemas estructurales de la cadena de valor que tienen que ver con la macroeconomía y no con las condiciones que puede brindar el gobierno provincial, y apuntó: "Nosotros podemos atemperar el problema del efecto de la factura eléctrica, como lo hemos hecho bajando los fondo del desarrollo energético, con planes de pago y con alguna línea especial para el sector, pero si las tarifas siguen aumentando, como aumentaron el 900%, realmente es una situación compleja y complicada. Por otro lado también hay cuestiones ante la AFIP que se plantean que no es un resorte para nada del gobierno de la provincia. Y no es por quitarnos ninguna responsabilidad, pero creo que todos, Nación, provincia y los municipios comprendidos en el cordón forestoindustrial tenemos que poner una parte cada uno para poder resolver esta situación. Nosotros estamos dispuesto a hacerlo y de hecho lo hemos realizado", remarcó el mandatario.

Y enseguida remarcó: "De todos modos, la provincia hizo un esfuerzo muy grande y hemos reducido el fondo de desarrollo energético en un 50%. Nosotros podemos dar respuestas, pero evidentemente hay cuestiones que el gobierno nacional debe resolver en este sentido para que nuestras economías regionales, en este caso la forestoindustria, puedan ser sostenibles en el tiempo".

En el caso del municipio concordiense, hubo un compromiso de avanzar en la ampliación del Programa Municipal de Reducción de Tasas, con medidas específicas que beneficiarían a los aserraderos, como la suspensión de apremios fiscales por seis meses, la posibilidad de contemplar rebajas aún mayores de la tasa de alumbrado público para los aserraderos radicados en Concordia y la refinanciación de deudas.

A Nación, le reclaman por la AFIP, que frente a las deudas, bloquea cuentas, y embarga a los pequeños aserraderos. Pero también por la falta de líneas de financiamiento a las economías regionales.

El sector maderero experimenta una retracción desde hace varios años, pero que se agravó en los últimos meses por los tarifazos de los servicios públicos, sumado a la caída de hasta 50% de los volúmenes de ventas. La cadena de pagos se cortó, dicen.