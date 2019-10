Sin colectivos

Los choferes de colectivos continuarán este miércoles con la retención de servicios entre las 8 y las 11, porque no le depositaron el dinero que les adeudaban.

Se habían abonado 2.500 en mayo a cuenta y 4.500 en agosto, y se acordó que el viernes se abonarían otros 4.500, pero “sólo pago 2.000 pesos y faltaba la diferencia que tendría que haber abonado ayer (por el lunes) que era el último día del mes”, se explicó desde UTA.

En el acta paritaria firmada por las partes se estableció que el pago se debía realizar “en el transcurso del mes” de septiembre.

Respecto a los salarios, el dirigente explicó que las empresas tienen hasta el cuarto día hábil del mes para depositar los haberes del mes de septiembre a los choferes, plazo que vence recién el viernes.

Ante esto, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh confirmó a UNO que este miércoles "lamentablemente se verá resentido el servicio, porque el sector empresarial no confirmó el pago. Los trabajadores están muy molestos y están proponiendo endurecer las medidas, por lo que el sector privado debe saber a lo que se está exponiendo".

De esta manera, no habrá colectivos en Paraná entre las 8 y las 11, y si no se abona la deuda, a la tarde continuará la retención de servicios entre las 14 y las 17. "Luego se analizarán los pasos a seguir, ya que se viene el pago del sueldo. Ahí habrá que esperar que los compañeros definan lo que se debe hacer, pero adelantamos que el panorama no es muy bueno".