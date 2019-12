Sin avances en Copnaf por el reclamo del Régimen de Niñez

Los trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) se manifestaron ayer en un plenario para seguir reclamando por el Régimen Especial de Niñez. La medida consistió en un corte de calle en el acceso a la sede central, que incluyó micrófono abierto y la presencia de agentes de diferentes áreas del organismo. En el lugar se instaló una pequeña carpa y se desplegaron pasacalles con la consigna Copnaf en lucha, al tiempo que se entonaban cánticos para visibilizar el reclamo.

UNO pudo registrar la medida de fuerza de un conflicto que parece agravarse a medida que pasa el tiempo, y que va más allá del pedido de un adicional salarial que reconozca la tarea específica. “Hemos tenido una primera propuesta concreta en diciembre con un mensaje taxativo de que era eso o nada. Nosotros realizamos varias contrapropuestas y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta más. Con lo cual nos demuestran que no hay un interés en la política pública, que lo que les interesa es hacer un ‘como si’, sacarse una foto cuando conviene con los niños y las niñas para las campañas. Y después continuar en ese estado de inercia”, indicó la representante de ATE, Norma Alonso.

La propuesta monetaria que se había acercado al Ministerio de Economía, dependiendo de la función de cada trabajador, rondaba los 14.000 pesos. La contestación del Estado no conformó las expectativas del sector: se ofreció un código de Salud que equivale a 2.600 pesos. “Era una burla, una falta de respeto y de no reconocimiento de la tarea. Entregamos una contrapropuesta aceptando ese código, pero adecuado a la realidad de los trabajadores del Copnaf, que en dinero serían 6.000 pesos. Y nos vuelven a proponer 2.600 pesos, con un código que no se adecua a las funciones del trabajador de Niñez”, aseveró Romina Santana, también delegada de ATE.

La demanda del sector abarca, además del adicional, una jubilación especial, la reducción horaria y las licencias profilácticas. Sin avances en las negociaciones, los empleados resolvieron en asamblea ratificar el paro previsto para hoy sin asistencia a los lugares de trabajo. Se estima que la metodología de protesta continuará hasta el receso administrativo.