Sigue la toma en el frigorífico avícola de San Justo

Trabajadores del frigorífico ServiAves siguen dentro de la planta ubicada en la localidad de San Justo, aguardando noticias del pago de haberes atrasados que podría llegar en los próximos días. En tanto organizan una “hamburgueseada popular” con mercadería aportada por vecinos y trabajadores de frigoríficos de Concepción del Uruguay y Pronunciamiento.

“La situación es crítica”, afirman los empleados que desde el viernes están en la toma decidida en asamblea.

El frigorífico no tiene criadero de aves y solo presta el servicio de faena a terceros como Soychú, de Gualeguay cuyos camiones decidieron retornar a su lugar de origen por no poder concretar la faena. Esto preocupa a la firma ya que son sus mayores clientes y sin ellos no recaudan dinero ni pueden cumplir con la cadena de pagos.

Los trabajadores agradecen a la gente de San Justo y zonas ledañas por el apoyo que les están brindando, acercando mercadería para que puedan afrontar una olla popular.

El reclamo